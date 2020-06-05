Hafter milisleri, Beni Velid şehrini terk etti
Son dakika haberine göre: Libya'daki Beni Velid şehri Belediye Başkanı, Hafter milislerinin kenti terk ettiğini duyurdu.
Libya'daki Beni Velid şehri Belediye Başkanı, Hafter milislerinin kenti terk ettiğini açıkladı. Libya ordusu da, bu sabah saatlerinde Terhune vilayetini Hafter milislerinden temizleyerek kontrol altına aldığını duyurdu.
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