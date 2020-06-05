05 Haziran 2020, Cuma
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Hafter milisleri, Beni Velid şehrini terk etti

Son dakika haberine göre: 'daki Beni şehri Başkanı, milislerinin kenti terk ettiğini duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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HAFTER MİLİSLERİ ARKASINA BAKMADAN KAÇTI!

'daki Beni şehri Başkanı, milislerinin kenti terk ettiğini açıkladı. Libya ordusu da, bu sabah saatlerinde Terhune vilayetini Hafter milislerinden temizleyerek kontrol altına aldığını duyurdu.

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