Hafter için yolun sonu görünüyor! Operasyon başladı
Darbeci Hafter, Libya'nın meşru hükümetinin yaptığı başarılı operasyonlar sonucu birçok mevzisini kaybetti. Kiralık ordusu tarafından da ter edilen Hafter'i iyice köşeye sıkıştıracak önemli bir operasyon daha başlıyor. Libya ordusu, başkent Trablus'un güneydoğusunda bulunan Terhune kentine üç noktadan operasyon başlattı.
Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere yönelik operasyonların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.
Ordu birliklerinin bir saat önce, Libya'nın batısında Hafter milislerinin işgalindeki son kent olan Terhune'yi ele geçirmek için üç ayrı yönden operasyon başlattığını aktaran Mecai, Karabulli kasabasının bulunduğu bölgede çatışmaların sürdüğünü kaydetti.
Libya ordusu, bugün başkent Trablus'un güneyindeki Trablus Uluslararası Havaalanını Hafter milislerinden geri almak için operasyon başlattığını duyurmuştu.
NE OLMUŞTU?
Libya hükümet güçleri, 13 Nisan'da ülkenin batısındaki 8 yerleşim yerinden Hafter milislerini çıkartarak, yaklaşık 3 bin kilometre karelik alanı milislerden temizlediklerini duyurmuş, ardından 18 Nisan'da Terhune'ye operasyon başlatmıştı.
Terhune kırsalında belli bir noktalaya kadar ilerledikten sonra geri çekilen Libya ordusu, 18 Mayıs'ta Trablus'un güneybatısındaki stratejik Vatiyye Askeri Hava Üssü'nde tamamen kontrolü sağlamıştı.
Ordu birlikleri, 22-24 Mayıs'ta başkentin güneyinde aralarında Yermük, Hamza ve Tikbali askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırarak güneye doğru ilerlemeyişini sürdürmüştü.
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