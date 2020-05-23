Libya ordusu Hamza Askeri Kampı'nı Hafter'den geri aldı
Gelen son dakika haberine göre Libya Ordusu, başkent Trablus'un güneyindeki Halife Hafter'e bağlı milislere karşı ilerleme kaydederken, stratejik Hamza Askeri Kampı'nın tamamında kontrolü sağladı.
Libya Ordusu Resmi Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, ordu birliklerinin, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisleri başkentin güneyindeki stratejik Hamza Askeri Kampı'ndan çıkardıklarını belirtti.
Ordunun milislere karşı ilerleyişinin devam ettiğini kaydeden Kununu, orduya bağlı teknik personelin Hafter milislerinin geride tuzakladıkları mayınları temizleme çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.
Libya Ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı. Hafter milislerini pazartesi günü ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümeti, batı bölgelerdeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor.
Hafter milislerinin başkente saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini kuşatan ordu birlikleri, bazı silahlı grupları bu hamlesiyle başkentin güneyindeki cephelerden Terhune kentini savunmaya çekilmeye zorladı.
Ordu birlikleri dün başkentin güneyindeki Selahaddin ve El-Meşru ekseninde ilerlerken, bölgedeki kritik noktaları Hafter milislerinden geri almış ve buradaki El-Tekbali Kampı'nda kontrolü sağlamıştı. Hafter milislerinin başkentin güneyindeki cephelerden geri çekilirken, yerleşim bölgelerine çok sayıda mayın tuzakladığı ortaya çıkmıştı.
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