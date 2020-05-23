Düşen uçaktan sağ kurtulan mühendis kaza anını anlattı: Duyduğum tek şey çığlıklardı

Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait PK 8303 sayılı Lahor - Karaçi seferini yapan bir yolcu uçağı, Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştü. Düşen uçaktan yalnızca iki kişi kurtuldu.





İerisinde 99'u yolcu 8'i mürettebat toplam 107 kişinin bulunduğu uçak Karaçi Havalimanı yakınlarında düştü. Karaçi Belediye Başkanı, kazadan kurtulan olmadığını söylemiş ancak daha sonra iki kişinin kurtulduğu öğrenilmişti.

HER YERDEN ÇIĞLIK SESİ GELİYORDU

Enkazdan sağ kurtulan iki isimden biri Muhammed Zubair oldu. Zubair pilotun birkaç kez iniş yapmaya çalıştığını ancak yere dokunduktan sonra uçağın tekrar havalandığını 10 dakika sonra da kazanın gerçekleştiğini söyledi.

Zubair kaza anını şu sözlerle anlattı: "Sadece duman ve ateş görüyordum. Her yerden çığlık sesi geliyordu. Kimseyi göremiyordum ama çığlıklarını duyuyordum.

PANJUB BANKASI BAŞKANI DA KURTULDU

Enkazdan ağırlı yaralı olarak çıkartılan Panjub Bankası Başkanı Zafar Masud tedavi altına alındı.

Pakistan medyasında yayınlanan haberde, uçağın pilotunun kuleye, "Doğrudan ilerliyoruz, motoru kaybettik" dediği belirtilmişti.