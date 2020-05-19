Son dakika: Libya ordusundan yeni harekat! Sirte'deki Hafter hedeflerine hava saldırısı yapıldı

Ordu sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı açıklamada, başkent Trablus'un 450 kilometre doğusunda bulunan Sirte 'nin güneyindeki Er-Ravaga yoluna hava güçleri tarafından 4 saldırı düzenlendiğini belirtti.

Saldırılarda 2 askeri araç ile biri mühimmat diğeri yakıt yüklü 2 taşıtın imha edildiğini aktaran Kununu, Hafter milislerinden 5 kişinin öldüğü ya da yaralandığını ifade etti.



VATİYYE ASKERİ ÜSSÜ GERİ ALINMIŞTI

Libya ordusu, dün sabah da ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü Hafter'e bağlı milislerden geri aldıklarını ve üste kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.