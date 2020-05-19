Son dakika: Libya ordusundan yeni harekat! Sirte'deki Hafter hedeflerine hava saldırısı yapıldı
Son dakika haberi... Libya ordusu dün ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü Hafter'den geri almıştı. Yeni elde edilen bilgiye göre; Libya ordusu ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'in Sirte'nin güneyindeki hedeflerine 4 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Ordu sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı açıklamada, başkent Trablus'un 450 kilometre doğusunda bulunan Sirte'nin güneyindeki Er-Ravaga yoluna hava güçleri tarafından 4 saldırı düzenlendiğini belirtti.
HAFTER GÜÇLERİNE DARBE
Saldırılarda 2 askeri araç ile biri mühimmat diğeri yakıt yüklü 2 taşıtın imha edildiğini aktaran Kununu, Hafter milislerinden 5 kişinin öldüğü ya da yaralandığını ifade etti.
HAFTER GÜÇLERİNE DARBE
Saldırılarda 2 askeri araç ile biri mühimmat diğeri yakıt yüklü 2 taşıtın imha edildiğini aktaran Kununu, Hafter milislerinden 5 kişinin öldüğü ya da yaralandığını ifade etti.
VATİYYE ASKERİ ÜSSÜ GERİ ALINMIŞTI
Libya ordusu, dün sabah da ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü Hafter'e bağlı milislerden geri aldıklarını ve üste kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.
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