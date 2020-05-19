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Son dakika: Libya ordusundan yeni harekat! Sirte'deki Hafter hedeflerine hava saldırısı yapıldı

Son dakika haberi... ordusu dün ülkenin batısındaki stratejik 'nü Hafter'den geri almıştı. Yeni elde edilen bilgiye göre; Libya ordusu ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri 'in 'nin güneyindeki hedeflerine 4 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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LİBYA ORDUSUNDAN YENİ HAREKAT!
Ordu sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı açıklamada, başkent Trablus'un 450 kilometre doğusunda bulunan 'nin güneyindeki Er-Ravaga yoluna hava güçleri tarafından 4 saldırı düzenlendiğini belirtti.

HAFTER GÜÇLERİNE DARBE

Saldırılarda 2 askeri araç ile biri mühimmat diğeri yakıt yüklü 2 taşıtın imha edildiğini aktaran Kununu, Hafter milislerinden 5 kişinin öldüğü ya da yaralandığını ifade etti.

VATİYYE ASKERİ ÜSSÜ GERİ ALINMIŞTI

ordusu, dün sabah da ülkenin batısındaki stratejik 'nü Hafter'e bağlı milislerden geri aldıklarını ve üste kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.

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