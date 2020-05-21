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Libya ordusu 3 beldeyi Hafter milislerinden kurtardı

, darbe girişimine kalkışan Hafter'e darbe üstüne darbe vuruyor. Darbeci Hafter'in savunma sistemlerini vuran Libya ordusu, son 72 saatte 3 belde kurtardı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.05.2020
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LİBYA ORDUSU 3 BELDEYİ KURTARDI

Esabia beldesiyle birlikte son 72 saatte 3 belde kurtaran , Halife Hafter'e bağlı milislerin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune şehrine uzanan destek hattı üzerindeki Mizde'ye doğru ilerleyeceklerini duyurdu.

Libya ordusu Esabia'nın Hafter milislerinden kurtarıldığını duyurdu LİBYA ORDUSU ESABİA'NIN HAFTER MİLİSLERİNDEN KURTARILDIĞINI DUYURDU

MİZDE'YE DOĞRU DEVAM EDİLECEK

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecai, yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin bugün başkentin güneyindeki Esabia beldesinde kontrolü sağlamasının ardından bu beldenin güneyinde, başkente 180 kilometre mesafedeki Mizde'ye doğru devam edeceklerini belirtti.

Ordu birliklerinin Mizde kentine yakın olduğunu ifade eden Mecai, burada kontrolün sağlanması durumunda Hafter'e bağlı milislerin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentine lojistik hattın kesileceğini vurguladı.

Bugün başkentin güneyindeki Esabia kentinde kontrolü sağlayan Libya ordusu, son 72 saat içinde aralarında Tunus sınırı yakınlarındaki Bedr ve Tici beldelerinin de yer aldığı üç beldeyi milislerden temizledi.

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