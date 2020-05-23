ABD basınından bomba iddia: Beyaz Saray'da nükleer deneme konuşuldu
ABD medyası, 28 yıl sonra ilk kez nükleer denemenin yapılma olasılığının Beyaz Saray'da konuşulduğunu duyurdu. Washington Post gazetesinin haberine göre, nükleer denemelerin yeniden yapılması konusu geçen cuma günü, ulusal güvenlikten sorumlu üst düzey yetkililerin görüşmesinde ele aşındı.
ABD medyası, Beyaz Saray'da 1992'den bu yana ilk kez nükleer denemenin yapılma olasılığının görüşüldüğünü iddia etti. Washington Post gazetesinin haberine göre, nükleer denemelerin yeniden yapılması konusu geçen Cuma günü, ulusal güvenlikten sorumlu üst düzey yetkililerin görüşmesinde masaya yatırıldı. Konunun yıllar sonra tekrar gündeme gelmesinin nedeni olarak, Rusya ve Çin'in düşük güçlü nükleer silah test ettiği yönünde Beyaz Saray tarafından ortaya atılan iddialar gösterildi.
"TEHDİTLERE YANIT OLARAK"
Görüşmenin hiçbir sonuç alınmadan tamamlandığı kaydedilen habere göre, görüşmeyle ilgili bilgi sahibi olduğu ifade edilen iki kaynak bu konuda büyük ayrılıkların olduğunu söyledi. Bir başka kaynak da toplantı sonunda, 'denemelerin yeniden başlamasından kaçınmak için Rusya ve Çin'den kaynaklanan tehditlere yanıt olarak' farklı tedbirlere başvurma kararının alındığını dile getirdi.
"EKSPRES DENEME"
Gazetenin Beyaz Saray'daki kaynağı da Rusya ve Çin'e ABD'nin 'ekspres deneme' yapabileceğini göstermenin bile nükleer füze kontrolüyle ilgili görüşmelerin yapılması bakımından yararlı olabileceğini söyledi.
Daha önce ABD yönetimi, 2021'de süresi dolacak olan Yeni START (Stratejik Silahların Azaltılması) Anlaşması'nın uzatılmasından yana olduklarını ama anlaşmaya Çin'in de dahil edilmesi ve şu andaki halinde ismi geçmeyen silahların da kapsamı altına alınması gerektiğini açıklamıştı. Çin, bu tür görüşmelere ilgi duymadığını bildirmişti.
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