Libya ordusu Esabia'nın Hafter milislerinden kurtarıldığını duyurdu
Son dakika haberine göre: Libya ordusu, başkentin güneyindeki Esabia beldesini Hafter milislerinden kurtardığını açıkladı. Beldeden kaçam Hafter milislerinin yakalanması için keşif uçuşları yapıldığı belirtildi.
Libya Ordusu Resmi Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, ordu birliklerinin başkentin güneyindeki Esabia beldesinin tamamında kontrolü sağladığını duyurdu. Kununu, hava kuvvetlerinin "kaçan Hafter milislerinin takibi için belde çevresinde keşif ve devriye uçuşları" gerçekleştirdiğini kaydetti.
AÇIKLAMA YAPILMIŞTI
Gün içinde ordu birliklerinin Esabia beldesinin çevresindeki Cendube bölgesini kontrol altına aldığı ve Hafter milislerinin işgalindeki beldenin merkezine doğru ilerlediği bildirilmişti.
Başkent Trablus'un güneyinde yer alan 27 bin nüfusa sahip Esabia, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune şehri güzergahında yer alması nedeniyle büyük önem taşıyor.
LİBYA ORDUSUYLA ÇATIŞMAYA GİRMİŞTİ
Esabia Kabileleri Toplumsal Meclisi, aralarındaki istişareler neticesinde kabilelerin Libya'nın uluslararası toplum nezdindeki meşru hükümetine katılma kararı aldıklarını ilan etmişti. Kentte bulunan Hafter milisleri buradan ayrılmayı reddederek Libya ordusuyla çatışmaya girmişti.
Esabia kenti girişinde Hafter milislerine destek olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait silahlı insansız hava aracıyla dün düzenlenen saldırıda 2 Libya askeri yaralanmıştı.
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