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Libya’da skandal! Hafter yetim çocukları asker olarak saflarına katıyor

’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci , Trablus’ta savaşmak için yetim çocuklardan ordu kurduğu açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.05.2020 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020
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LİBYA’DA SKANDAL! HAFTER YETİM ÇOCUKLARI...

Güvenlik kaynakları tarafından da doğrulanan bilgide, kendi yanlarında savaşmak için küçük yaştaki kimsesiz çocukların kullanıldığı belirlendi.

Hafter güçlerinin yanında savaşmak için yetimhaneden alınan ve ismi açıklanmayan 2 erkek çocuk, Trablus'da savaşmak için aylık 1000 Dinarı (4 bin 870 TL) ücret aldıklarını ifade etti.

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