Libya’da skandal! Hafter yetim çocukları asker olarak saflarına katıyor
Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter, Trablus’ta savaşmak için yetim çocuklardan ordu kurduğu açıklandı.
Güvenlik kaynakları tarafından da doğrulanan bilgide, kendi yanlarında savaşmak için küçük yaştaki kimsesiz çocukların kullanıldığı belirlendi.
Hafter güçlerinin yanında savaşmak için yetimhaneden alınan ve ismi açıklanmayan 2 erkek çocuk, Trablus'da savaşmak için aylık 1000 Libya Dinarı (4 bin 870 TL) ücret aldıklarını ifade etti.
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