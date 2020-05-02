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Boris Johnson ve Carrie Symonds’un bebeğinin ismi belli oldu

İngiltere Başbakanı , nisan ayında yakalandığı koronavirüsü atlatmasının ardından baba oldu. Bir oğlu olan ve 6'ncı kez baba olan Johnson ve , bebeğine ismini verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.05.2020 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
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BORİS JOHNSON BEBEĞİNE BU İSMİ VERDİ!

55 yaşında baba olan İngiltere Başbakanı ve nişanlısı 'un 29 Nisan'da doğan erkek bebeklerinin ismi belli oldu.

Johnson'ın nişanlısı Symonds, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bebeğin isminin olduğunu duyurdu.

'ANNESİ DE BABASI DA CORONA VİRÜSLE SAVAŞTI'

İngiltere Başbakanı Johnson geçtiğimiz haftalarda Corona Virüsle yakalandığını açıklamıştı. Semptomları süren Johnson, yoğun bakıma alınmıştı. Daha sonra nişanlısı Carrie Symonds'un da virüse yakalandığı duyurulmuştu. Johnson, daha sonra taburcu edilmişti.

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