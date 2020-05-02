Boris Johnson ve Carrie Symonds’un bebeğinin ismi belli oldu
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, nisan ayında yakalandığı koronavirüsü atlatmasının ardından baba oldu. Bir oğlu olan ve 6'ncı kez baba olan Johnson ve Carrie Symonds, bebeğine Wilfred Lawrie Nicholas Johnson ismini verdi.
55 yaşında baba olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds'un 29 Nisan'da doğan erkek bebeklerinin ismi belli oldu.
Johnson'ın nişanlısı Symonds, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bebeğin isminin Wilfred Lawrie Nicholas Johnson olduğunu duyurdu.
'ANNESİ DE BABASI DA CORONA VİRÜSLE SAVAŞTI'
İngiltere Başbakanı Johnson geçtiğimiz haftalarda Corona Virüsle yakalandığını açıklamıştı. Semptomları süren Johnson, yoğun bakıma alınmıştı. Daha sonra nişanlısı Carrie Symonds'un da virüse yakalandığı duyurulmuştu. Johnson, daha sonra taburcu edilmişti.
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