Son dakika: Rusya'dan kritik koronavirüs (Covid-19) kararı! Yasak haberi geldi
Tüm dünyada etkisini göstern ve binlerce insanın ölümü ile sonuçlanan koronavirüs ile ilgili ülkeler yeni kararlar alıyor. Onlardan biri de Rusya... Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 71 kişide daha tespit edilerek, toplam vaka sayısı 438'e ulaştı. 65 yaş ve üzeri Moskovalıların sokağa çıkmaları yasaklandı.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yardımcılarıyla yaptığı toplantıda ülkedeki Kovid-19 salgınıyla ilgili durumu değerlendirdi.
Koronavirüs salgınıyla ilgili durumun kontrol altında olduğunu savunan Mişustin, "Rusya'da koronavirüsle ilgili durum diğer ülkelerdeki kadar kötü değil. Alınan önlemler zaman kazanmamızı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.
Rusya'da 71 kişide daha virüs tespit edildiğini belirten Mişustin, vaka sayısının 438'e yükseldiğini, diğer yandan 17 kişinin iyileştiğini duyurdu.
65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLAR İÇİN KARAR
Vaka sayısının artması üzerine Moskova'da 65 yaş ve üzeri olanlar ile kronik hastalığı bulunanların sokağa çıkmaları yasaklandı. Moskova Belediyesi yasağın 26 Mart'tan 14 Nisan'a kadar geçerli olduğunu duyurdu.
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