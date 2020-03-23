23 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Rusya'dan kritik koronavirüs (Covid-19) kararı! Yasak haberi geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.03.2020
ABONE OL
RUSYA'DAN KORONA KARARI! YASAK HABERİ GELDİ

Tüm dünyada etkisini göstern ve binlerce insanın ölümü ile sonuçlanan ile ilgili ülkeler yeni kararlar alıyor. Onlardan biri de ... Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 71 kişide daha tespit edilerek, toplam vaka sayısı 438'e ulaştı. 65 yaş ve üzeri Moskovalıların sokağa çıkmaları yasaklandı.

Başbakanı Mihail Mişustin, yardımcılarıyla yaptığı toplantıda ülkedeki Kovid-19 salgınıyla ilgili durumu değerlendirdi.

salgınıyla ilgili durumun kontrol altında olduğunu savunan Mişustin, "Rusya'da koronavirüsle ilgili durum diğer ülkelerdeki kadar kötü değil. Alınan önlemler zaman kazanmamızı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'da 71 kişide daha virüs tespit edildiğini belirten Mişustin, vaka sayısının 438'e yükseldiğini, diğer yandan 17 kişinin iyileştiğini duyurdu.

65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLAR İÇİN KARAR

Vaka sayısının artması üzerine 'da 65 yaş ve üzeri olanlar ile kronik hastalığı bulunanların sokağa çıkmaları yasaklandı. Moskova Belediyesi yasağın 26 Mart'tan 14 Nisan'a kadar geçerli olduğunu duyurdu.

Arjantin'de polis Koronavirüs karantinasına uymayanları böyle kovaladı | VİDEO ARJANTİN'DE POLİS KORONAVİRÜS KARANTİNASINA UYMAYANLARI BÖYLE KOVALADI | VİDEO
İtalyan Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri'den vatandaşlara koronavirüs isyanı: İnsanların hayatıyla dalga mı geçiyorsunuz? |Video İTALYAN BELEDİYE BAŞKANI GİANFİLİPPO BANCHERİ'DEN VATANDAŞLARA KORONAVİRÜS İSYANI: İNSANLARIN HAYATIYLA DALGA MI GEÇİYORSUNUZ? |VİDEO
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden DSÖ koronavirüs aşısı için kritik açıklama SON DAKİKA: DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN (DSÖ) KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN KRİTİK AÇIKLAMA
Son dakika: Türk Tabipler Birliğinden yeni skandal! Koronavirüs için geliştirilen yerli kit için bakın ne dediler SON DAKİKA: TÜRK TABİPLER BİRLİĞİNDEN YENİ SKANDAL! KORONAVİRÜS İÇİN GELİŞTİRİLEN YERLİ KİT İÇİN BAKIN NE DEDİLER
Son dakika: İngiltere’de Koronavirüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti SON DAKİKA: İNGİLTERE’DE KORONAVİRÜS NEDENİYLE BİR TÜRK VATANDAŞI DAHA HAYATINI KAYBETTİ
Rusya'dan İtalya hamlesi! Koronavirüs Covid-19 salgınıyla mücadele için uzman ekip gönderdi RUSYA'DAN İTALYA HAMLESİ! KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINIYLA MÜCADELE İÇİN UZMAN EKİP GÖNDERDİ
Türk bilim insanlarından Koronavirüs ile mücadelede büyük başarı! Yüzde 99 doğru sonuç veriyor... TÜRK BİLİM İNSANLARINDAN KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE BÜYÜK BAŞARI! YÜZDE 99 DOĞRU SONUÇ VERİYOR...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA