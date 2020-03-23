23 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: İsrail'in koronavirüs (Covid-19) ile mücadelesinde son durum...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.03.2020
ABONE OL
İSRAİL'İN KORONA İLE MÜCADELESİNDE SON DURUM...

Son dakika haberi... , ülkede yeni tip (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısının 1238'e ulaştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'de 135 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Böylece toplam vaka sayısının 1238'e çıktığı ifade edilen açıklamada, hastalardan 24'ünün durumunun ağır olduğu, 37 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İSRAİL'DEN KORONA KARARLARI

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiyi aşan katılımlı toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.

Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

yönetimi, virüs nedeniyle, İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

Batı 'te 20 Mart'ta 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmişti.

İtalya’dan son dakika koronavirüs önlemi: 5 bin euro ceza kesilecek İTALYA’DAN SON DAKİKA KORONAVİRÜS ÖNLEMİ: 5 BİN EURO CEZA KESİLECEK
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından Koronavirüs ile mücadele açıklaması SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN "KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE" AÇIKLAMASI
Koronavirüs tedbiri bunu da yaptırdı! Köpeğini gezdirmek isteyince... |Video KORONAVİRÜS TEDBİRİ BUNU DA YAPTIRDI! KÖPEĞİNİ GEZDİRMEK İSTEYİNCE... |VİDEO
Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlara kimlik kontrolü yapıldı! İşte o görüntüler |Video KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA VATANDAŞLARA KİMLİK KONTROLÜ YAPILDI! İŞTE O GÖRÜNTÜLER |VİDEO
Son dakika: İngiltere’de Koronavirüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti SON DAKİKA: İNGİLTERE’DE KORONAVİRÜS NEDENİYLE BİR TÜRK VATANDAŞI DAHA HAYATINI KAYBETTİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA