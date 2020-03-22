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Arjantin'de polis Koronavirüs karantinasına uymayanları böyle kovaladı | VİDEO

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.03.2020
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POLİS KORONA KARANTİNASINA UYMAYANLARI KOVALADI

Koronavirüse karşı () karantina ilan ülkelerden biri de Arjantin’di. Ülkenin Jujuy eyaletinde karantinaya uymayan vatandaşları beyaz tulumlu maskeli güvenlik güçleri kovaladı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. İşte dikkat çeken anlar…

Arjantin basınında çıkan ve sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntülerde, ülkenin kuzeyindeki Jujuy eyaletinin başkenti San Salvador de Jujuy kentindeki 'nda, protokollerini uygulamak için koruyucu giysi ve maske takan güvenlik güçlerinin, karantinayı delerek parka eğlenmeye gelen kişileri kovaladığı görüldü.

Arjantin'de polis Koronavirüs karantinasına uymayanları böyle kovaladı | VİDEO ARJANTİN'DE POLİS KORONAVİRÜS KARANTİNASINA UYMAYANLARI BÖYLE KOVALADI | VİDEO

Polis ile karantinayı delen grup arasındaki kovalamacanın, güvenlik güçlerinin bu kişilerden evlerine dönmesini ve ihtiyaç harici dışarı çıkmamasını istemesi ve grubun buna karşı çıkmasıyla başladığı, olayla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bu arada, Arjantin genelinde 300'den fazla kişi karantinaya uymadığı için gözaltına alındı.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Covid-19 salgınının önüne geçmek için 20 Mart'tan 31 Mart'a kadar ülke çapında karantina ilan etmiş ve halkın yalnızca temel ihtiyaçları halinde evden çıkabileceğini açıklamıştı.

Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 4 kişinin ölümüne neden olan Covid-19 virüsü şu ana kadar 158 kişide görüldü.

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