Son dakika: İngiltere’de Koronavirüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti
İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Kahramanmaraşlı İlyas Güngör, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. İngiltere’de daha önce Kahramanmaraşlı Hayri Ergönül, Mustafa Ahmet ile KKTC vatandaşı olan Elmaziye Kamil hayatını kaybetmişti.
İngiltere'de bir Türk vatandaşının daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu, ülkede hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 3'e yükseldi.
Başkent Londra'da yaşayan 84 yaşındaki Kahramanmaraşlı İlyas Güngör'ün bugün korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Hayatını kaybeden Güngör'ün ailesinden henüz bir açıklama yapılmadı.
İngiltere'de daha önce Kahramanmaraşlı Hayri Ergönül, Mustafa Ahmet ile KKTC vatandaşı olan Elmaziye Kamil hayatını kaybetmişti.
SON DAKİKA: İNGİLTERE SAĞLIK BAKANI MATT HANCOCK'TAN FLAŞ KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI: ÜLKEDE HERKES YAKALANACAK!
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