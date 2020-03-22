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Son dakika: İngiltere’de Koronavirüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.03.2020 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020
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ÜZÜCÜ HABER GELDİ! KORONA NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

’nin başkenti ’da yaşayan Kahramanmaraşlı İlyas Güngör, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. İngiltere’de daha önce Kahramanmaraşlı , ile KKTC vatandaşı olan hayatını kaybetmişti.

'de bir Türk vatandaşının daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu, ülkede hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 3'e yükseldi.

Başkent 'da yaşayan 84 yaşındaki Kahramanmaraşlı İlyas Güngör'ün bugün korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Hayatını kaybeden Güngör'ün ailesinden henüz bir açıklama yapılmadı.

İngiltere'de daha önce Kahramanmaraşlı , ile KKTC vatandaşı olan hayatını kaybetmişti.

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