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Türk bilim insanlarından Koronavirüs ile mücadelede büyük başarı! Yüzde 99 doğru sonuç veriyor...
Çin'in Vuhan kentinde kez ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü 'küresel salgın' ilan etti. 6 kıtayı birden etkileyen koronavirüs için henüz bir aşı bulunamadı. Gelen son dakika haberine göre, Türk bilim insanları koronavirüsle mücadelede elini taşın altına koydu. 15 Türk bilim insanı her gün binlerce kiti dünyaya ihraç etmeye başladı. Talebe yetişemediklerini söyleyen Türk bilim insanları kitin yüzde 99 doğruluk oranıyla virüsü tespit ettiğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 23.03.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 10:40
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