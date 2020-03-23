Şüphe üzerine durdurulan araçta gümrük kaçağı bin 500 tıbbi maske ele geçirildi
Van'ın Edremit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette gümrük kaçağı bin 500 tıbbi maske ile 130 paket sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.
ŞÜPHELENİLDİ
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
TIBBİ MASKE ELE GEÇİRİLDİ
Aramada aracın bagajında poşetler içerisinde gümrük kaçağı bin 500 tıbbi maske ve 130 paket sigara bulundu. Sürücü E.Ö. ekiplerce gözaltına alındı.
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