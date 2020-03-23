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Şüphe üzerine durdurulan araçta gümrük kaçağı bin 500 tıbbi maske ele geçirildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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EKİPLER ALARMDA! HEPSİ ELE GEÇİRİLDİ

'ın Edremit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette gümrük kaçağı bin 500 tıbbi ile 130 paket sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

ŞÜPHELENİLDİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

TIBBİ MASKE ELE GEÇİRİLDİ

Aramada aracın bagajında poşetler içerisinde gümrük kaçağı bin 500 tıbbi ve 130 paket sigara bulundu. Sürücü E.Ö. ekiplerce gözaltına alındı.

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