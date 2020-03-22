İtalya’dan son dakika koronavirüs önlemi: 5 bin euro ceza kesilecek

İtalya Koronavirüs (Covid-19) ile boğuşuyor. Ülkede vakalarının en çok bulunduğu ve ölüm oranının en yüksek olduğu Lombardiya Bölgesi’nde, Bölge Başkanı Lombardo Fontana, toplanma yasağına uymayan kişilerin 5 bin euro ödeyeceği belirtilen bir ek genelge yayımladı. 21 Mart verilerine göre ise 4 bin 825 ölü, 53 bin 578 vaka görülen İtalya'da Başbakan Conte, "Ülke, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en zor krizle karşı karşıya." dedi. Conte, stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim ve iş yeri faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı. Öte yandan Serie A'da Kovid-19 bulaşan futbolcu sayısı 13'e çıktı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve küresele yayılan Covid-19'un İtalya'da 4 bin 825 kişinin ölümüne neden oldu. Ülke çapında en çok vakanın bulunduğu Lombardiya Bölgesi'nde, Bölge Başkanı Fontana yarın yürürlüğe girecek olan ve halka açık yerlerde toplanma yasağına uymayanların 5 bin euro para cezasına çarptırılacağı ek genelgeyi yayımladı.

Yayımlanan genelgede, gazete bayileri, eczaneler ve süpermarketlerin açık olacağı ancak 'her durumda bir metre güvenlik mesafesi' kuralının garanti edilmesi gerektiği belirtildi. Kamu ofislerinin faaliyetinin, açık pazarların ve kişisel hizmetlerle ilgili faaliyetlerin askıya alınmasının yanında; acil hizmetlerle ilgili ve son teslim tarihlerine tabi olanlar dışındaki profesyonel firmaların faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi. Acil durum yönetimi ile ilgili olanlar hariç tüm konaklama tesislerinin kapatılması kararlaştırıldı. Konaklama tesislerinde halihazırda mevcut olan misafirlerin, genelgenin yürürlüğe girmesini izleyen 72 saat içinde terk etmesi; şantiyelerde faaliyetlerin durdurulması, içecekleri ve paketlenmiş yiyecekleri dağıtan 'h24' otomatlarının kapatılması ve bireysel olarak bile açık havada yapılan spor ve fiziksel aktivitelerin yasaklanmasına karar verildi.





İTALYA, KORONAVİRÜSLE SAVAŞININ BİRİNCİ AYINDA BÜYÜK KAYIPLAR VERDİ

İtalya, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bu kadar çok sayıda vatandaşını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybetti.



Başbakan Giuseppe Conte'nin "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en zor krizle karşı karşıyayız" dediği İtalya, büyük savaştan beri son 1 ayda en çok insanını yitirdiği tarihi süreçten geçiyor.

İşte Koronavirüs şüphesiyle "1 numaralı" hastanın kuzeydeki Codogno'da 20 Şubat'ta hastaneye başvurması, akabinde 21 Şubat'ta Codogno dahil 10 beldenin karantinaya alınması ve koronavirüs kaynaklı ilk ölüm haberinin gelmesiyle girdiği süre...



Ülkede bir ay önce 1 ölü ve 6 vaka ile başlayan ve bugün itibarıyla 4 bin 825 ölü, toplam Kovid-19'lu sayısının 53 bin 578'e ulaştığı süreç, şu şekilde gerçekleşti:



-20 Şubat: 38 yaşındaki İtalyan Mattia, nefes darlığı şikayetiyle Codogno'daki hastaneye başvurdu.

-21 Şubat: İtalya'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm haberi geldi. Veneto Bölgesi'ndeki Vo kasabasında 78 yaşında bir duvar ustası hayatını kaybetti. İtalyan hükümeti, kuzeydeki 10 beldeyi kırmızı bölge ilan etti. Vaka sayısı 21'e çıktı.

-22 Şubat: Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2, bulaşan kişi sayısı 79 oldu. İtalyan hükümeti, çıkardığı ilk kararnameyle, 10 beldeye giriş-çıkışları sınırlandırarak, karantina altına aldı.

-23 Şubat: 3 ölü, 152 toplam vaka.

-24 Şubat: 7 ölü, 229 vaka. İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 6 maç ertelendi.

-25 Şubat: 11 ölü, 323 vaka. 10 beldeye uygulanan karantina, ikinci bir kararnameyle Lombardiya, Veneto, Piyemonte, Ligurya, Friuli-Venezia Giulia bölgelerine genişletildi.

-26 Şubat: 12 ölü, 470 vaka.

-27 Şubat: 17 ölü, 650 vaka.

-28 Şubat: 21 ölü, 821 vaka.

-29 Şubat: 29 ölü, 1128 vaka. Serie A'da 5 maç daha ertelendi.

-1 Mart: 34 ölü, 1701 vaka.

-2 Mart: 52 ölü, 2 bin 36 vaka.

-3 Mart: 79 ölü, 2 bin 502 vaka.

-4 Mart: 107 ölü, 3 bin 89 vaka. Başbakan Conte, 3. kararnameyle, ilk ve orta dereceli okullarla üniversitelerde eğitim faaliyetlerine 15 Mart'a kadar ara verdi. Aynı zamanda sinema, tiyatrolar kapatıldı, Serie A'da maçların 3 Nisan'a kadar seyircisiz oynanması kararlaştırıldı. İtalya, AB'den bütçe esnekliği talep etti.

-5 Mart: 148 ölü, 3 bin 858 vaka.

-6 Mart: 197 ölü, 4 bin 636 vaka.

-7 Mart: 233 ölü, 5 bin 883 vaka. İktidar ortağı Demokratik Partinin lideri ve aynı zamanda Lazio Bölgesel Yönetim Başkanı Nicola Zingaretti, Kovid-19'a yakalandığını açıkladı. Başbakan Conte, 4. kararnameyle, virüsün yayılmasını önlemek için Lombardiya Bölgesi ve 14 vilayeti karantina altına aldı. Kararname halkta paniğe yol açtı ve bu bölgeye güneyden göç etmiş olanlar, güneye kaçtı.

-8 Mart: 366 ölü, 7 bin 375 vaka. İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı Salvatore Farina da Kovid-19'a yakalandı.

-9 Mart: 463 ölü, 9 bin 172 vaka. Kovid-19 endişesiyle cezaevlerinde isyan çıktı: 6 mahkum öldü. Başbakan Conte, kanun hükmünde kararnameyle ülke genelinde serbest dolaşımı yasakladı ve karantinayı ülke geneline genişletti.

-10 Mart: 631 ölü, 10 bin 149 vaka.

-11 Mart: 827 ölü, 12 bin 462 vaka. Cezaevi isyanlarında ölen mahkumların sayısı da 12'ye çıktı. Başbakan Conte, 5. kararnameyle ülke genelinde karantina koşullarını genişleterek, süpermarket ve eczaneler haricinde tüm ticari faaliyetleri kapattı. Koronavirüs, ilk kez Serie A'da Juventus takımının oyuncusu Daniele Rugani'de çıktı.

-12 Mart: Ölü sayısı 1000'i geçti ve 1016 oldu, 15 bin 113 vakaya ulaşıldı.

-13 Mart: 1266 ölü, 17 bin 660 vaka.

-14 Mart: 1441 ölü, 21 bin 157 vaka. Ülkede Eğitim ve Sağlık Bakan yardımcılarında Kovid-19 çıktı. İtalya'da sağlık çalışanları alkışlandı.

-15 Mart: 1809 ölü, 24 bin 747 vaka.

-16 Mart: 2 bin 158 ölü, 27 bin 980 vaka. Başbakan Conte, "Virüs henüz zirve yapmadı." dedi.

-17 Mart: 2 bin 503 ölü, 31 bin 506 vaka.

-18 Mart: 2 bin 978 ölü, 35 bin 713 vaka. Başbakan Conte, 6. kararnamesine imza atarak 25 milyar avroluk koronavirüsle mücadele destek paketini onayladı.

-19 Mart: 3 bin 405 ölü, 41 bin 35 vaka. İtalya'daki ölü sayısı, virüsün ilk çıktığı Çin'i geride bıraktı.

-20 Mart: 4 bin 32 ölü, 47 bin 21 vaka.

-21 Mart: 4 bin 825 ölü, 53 bin 578 vaka. Başbakan Conte, "Ülke, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en zor krizle karşı karşıya." dedi. Conte, stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim ve iş yeri faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı. Serie A'da Kovid-19 bulaşan futbolcu sayısı 13'e çıktı.



İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA İLK

Koronavirüs salgını, İtalya'ya tarihinin son 75 yıllık bölümünde en çok can kaybının yaşandığı hadise oldu.

Salgından önce İkinci Dünya Savaşı'nda, sivil ve asker toplam kaybı 450 bin civarında olan İtalya, 1945'ten sonra, 9 Ekim 1963'teki Vajont Barajı'nın çökmesiyle 2 bine yakın insanını kaybetmişti.

Kovid-19'da ölenlerin dün itibarıyla 4 bin 825'i bulmasıyla büyük savaştan beri ilk kez bu kadar yüksek sayıda insanı tek bir nedenden ve bu kadar kısa sürede yitirdi.

ÖLENLERİN BÜYÜK KISMINDA EN YAYGIN RAHATSIZLIK: HİPERTANSİYON



İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün, 20 Mart tarihli 42 bin 220 vaka ve 3 bin 220 ölü sayısına dayanan raporunda, vakaların yaş ortalaması 63 iken, hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması 78,5 olarak verildi.

Koronavirüs nedeniyle ölen 3 bin 200 kişiden yüzde 9,3'ünün 90 yaş ve üzeri, yüzde 40,9'un 80-89 yaş, yüzde 35,4'ün 70-79 yaş, yüzde 10,3'ün 60-69 yaş aralığında olduğu belirtildi. Buna göre, yaşamını yitirenlerin yüzde 95,9'unun 60 yaş ve üzeri olduğu ortaya çıktı.



Hayatını kaybeden 3 bin 200 kişi arasında en yaygın görülen kronik hastalıklarda yüzde 73,8 ile hipertansiyon ilk sırada gelirken, yüzde 33,9 ile diyabet ikinci, yüzde 30,1 ile de kalp yetmezliği üçüncü sırada yer aldı.



Ölenlerin yüzde 48,6'sında en çok 3 kronik patolojik rahatsızlık görülürken, yüzde 26,6'sında 2 patolojik rahatsızlık, yüzde 23,5'inde en az 1 patolojik rahatsızlığı bulunduğu kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin yalnızca yüzde 1,2'sinde hiçbir patolojik rahatsızlık bulunmadığı belirtildi.