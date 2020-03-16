Son dakika: Bahreyn'de koronavirüsten ilk ölüm!
Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyada yayılan koronavirüs ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Son dakika haberine göre; Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm kaydedildi.
Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyada yayılan koronavirüs ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.
Son dakika haberine göre; Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm kaydedildi.
Detaylar geliyor...
PİYASALARDA 'KORONAVİRÜS' ETKİSİ! FED'İN FAİZ KARARI PİYASALARI NASIL ETKİLER? MERKEZ BANKALARI NE TÜR ÖNLEMLER ALIYOR? UZMAN İSİM A HABER CANLI YAYININDA YORUMLADI
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