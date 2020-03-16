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Son dakika: Bahreyn'de koronavirüsten ilk ölüm!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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BAHREYN'DE KORONAVİRÜSTEN İLK ÖLÜM!

'de ortaya çıkıp tüm dünyada yayılan koronavirüs ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. dakika haberine göre; 'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm kaydedildi.

'de ortaya çıkıp tüm dünyada yayılan koronavirüs ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

dakika haberine göre; 'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm kaydedildi.

Detaylar geliyor...

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