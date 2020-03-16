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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun corona virüs test sonucu belli oldu!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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NETANYAHU'NUN TEST SONUCU BELLİ OLDU!

İlk olarak 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 150'den fazla ülkede görülen ile ilgili son dakika gelişmeleri geliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçtiğimiz günlerde basın toplantısında burnunu silip öksürmesi koronavirüse yakalandı iddialarını gündeme getirmişti. Netanyahu'nun test sonucu ortaya çıktı.

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde küresel bir sorun haline gelen can almaya devam ediyor. Koronavirüs siyaset dünyasını da ciddi anlamda sarsmış durumda. Son olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun basın toplantısındaki görüntüsü büyük tartıştma yaratmıştı. Netenyahu için koronavirüs testi yaptırıldı.

KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ

Geçtiğimiz günlerde kameraların karşısına geçen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun basın toplantısında burnunu silip öksürmesi koronavirüse yakaalandı iddialarını gündeme getirmişti.

NETANYAHU İÇİN TEST YAPTIRILDI

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, herhangi bir semptom görülmemesine rağmen ihtiyaten Netanyahu ve yakın çevresine korona testi yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

'nden yapılan yazılı açıklamada, herhangi bir semptom görülmemesine rağmen Netanyahu ve yakın çevresi, Kovid-19 testi yapıldığı ve sonucun negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, İsrail 'ndan yapılan yazılı açıklamada vaka sayısının 200'e yükseldiği aktarıldı.

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