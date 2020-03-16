Son dakika: İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den şoke eden corona virüs (Covid-19) açıklaması

Son dakika haberi: İtalya tarihin en kötü sınavlarından geçiyor. Ülke Çin'den bütün dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ağır bedeller ödüyor. Son gelen bilgiye göre 1809 kişinin öldüğü İtalya'da tablo daha da kötüleşiyor. Karantina konusunda geç kalan İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'den şoke eden bir açıklama geldi. Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle riskli haftalara girdiklerini ve krizde henüz zirve noktasını görmediklerini belirtti.

KORONAVİRÜS

Covid-19 ) bulaşanların sayısının 24 bin 747'yi, ölü sayısının ise 1809'u bulduğu İtalya 'da Başbakan Giuseppe Conte , Corriere della Sera gazetesine demeç verdi.

İhtiyaç dışında hiçbir şekilde evden çıkılmaması gerektiğini belirten Conte, "Riskli temaslardan kaçınarak evde kalmaya devam etmeliyiz. Bu şekilde virüse karşı daha etkili mücadele edeceğiz. Bilim insanları virüsün henüz yayılma konusunda zirve yapmadığını söylüyor. Bu haftalar, en riskli haftalar ve maksimum dikkat gerektiriyor. Bu, son yılların en önemli mücadelesi. Bu mücadeleyi kazanmak için 60 milyon İtalyanın katkısına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.



"BİRKAÇ HAFTA DAHA BEKLEMEMİZ GEREKİYOR"

Conte, geçen haftadan bu yana uygulanan karantinanın nasıl gittiğini gelecek dönemde göreceklerine işaret ederek "Bilim teknik kurulunun yönlendirmeleri doğrultusunda aldığımız kararların sonuç verip vermediğini teyit için birkaç hafta daha beklememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



"BELEDİYELERİN PARK VE BAHÇELERİ..."

Şu an için yeni kısıtlamalara gerek olmadığını bildiren Conte, mevcut kurallara uyulmasının büyük önem taşıdığını, belediyelerin park ve bahçeleri kapatmasının doğru bir karar olduğunu kaydetti.