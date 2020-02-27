27 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar koronavirüse yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
İRAN'DA ŞOKE EDEN GELİŞME! CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI...

Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'ın yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı. Son bilgilere göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybederken, can kaybı 26'ya, vaka sayısı 245'e yükseldi.

İran Cumhurbaşkanlığı Kadın ve Aileden Sorumlu Yardımcısı 'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın Danışmanı Feriba İbtihac, İbtikar'ın dün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbtikar'ın hastalığını evinde geçirdiğini belirten İbtihac, "Virüs bulaşma ihtimali nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın ekibindeki herkes gerekli testleri yaptırdı ancak sonuçlar cumartesi günü çıkacak." dedi.

ÜST DÜZEY İSİMLER KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Ülkede virüs hızla yayılırken, İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki ile Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Müçteba Zünnur da koronavirüse yakalanmıştı.

Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar koronavirüse yakalandı SON DAKİKA: İRAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI MASUME İBTİKAR KORONAVİRÜSE YAKALANDI

İRAN'DA KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 26'YA YÜKSELDİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybederken, can kaybı 26'ya, vaka sayısı 245'e yükseldi.

Fars Haber Ajansına göre, İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki koronavirüs vakalarıyla ilgili, "Bugüne kadar vatandaşlarımızdan 26'sı hayatını kaybetti. Vaka sayısı 245'e çıktı." bilgisini verdi.

İran resmi haber ajansı IRNA, bu sabah, ülke genelinde koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısını 22, vaka sayısını ise 141 olarak duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının İran, İtalya ve Güney Kore'de "ani" artışından "derin endişe" duyduklarını belirtmişti.

Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan İran ve sınır kapısı açıklaması SON DAKİKA: TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN'DAN İRAN VE SINIR KAPISI AÇIKLAMASI
Son dakika: İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur koronavirüse yakalandı SON DAKİKA: İRAN MECLİSİ ULUSAL GÜVENLİK VE DIŞ POLİTİKALAR KOMİSYONU BAŞKANI MÜCTEBA ZÜNNUR KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Tüm İran uçuşları iptal edildi TÜM İRAN UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ
Son dakika: İran Hava Yollarına ait uçak vatandaşlarını almak için Ankara'ya indi! SON DAKİKA: İRAN HAVA YOLLARINA AİT UÇAK VATANDAŞLARINI ALMAK İÇİN ANKARA'YA İNDİ!
Son dakika: İran Sağlık Bakan Yardımcısında koronavirüs tespit edildi SON DAKİKA: İRAN SAĞLIK BAKAN YARDIMCISINDA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN