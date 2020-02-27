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Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: O terörist sağ olarak ele geçirildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
BAKANLIK AÇIKLADI: O TERÖRİST SAĞ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince, Başkale ilçesinde bir ikamete yapılan operasyonda, Cesur Başkale kod adlı Vedat Şeker isimli terörist silahı ile birlikte sağ olarak ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'nca, Van'ın Başkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, Vedat Şeker isimli teröristin sağ olarak ele geçirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince, Başkale ilçesinde bir ikamete yapılan operasyonda, 'Cesur Başkale' kod adlı Vedat Şeker isimli terörist silahı ile birlikte sağ olarak ele geçirilmiştir" denildi.

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