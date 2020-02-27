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Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan İran ve sınır kapısı açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
BAKAN PEKCAN'DAN İRAN VE SINIR KAPISI AÇIKLAMASI

Son dakika... Ticaret Bakanı , Koronavirüs vakaları ile ilgili, "'daki olaylar biraz kontrolden çıkınca biz mecburen İran kapımızı kapatmak zorunda kaldık. Aslında İran bizim 'ya da yolumuz ama 'la şu an temas halindeyiz. 'dan yeni geldik. Gürcistan üzerinden Kapımızın, Türkgözü'nü ve kapımızın kapasitelerini artırdık." dedi.

Ticaret Bakanı , Koronavirüs vakaları ile ilgili, "'daki olaylar biraz kontrolden çıkınca biz mecburen İran kapımızı kapatmak zorunda kaldık. Aslında İran bizim 'ya da yolumuz ama 'la şu an temas halindeyiz. 'dan yeni geldik. Gürcistan üzerinden Kapımızın, Türkgözü'nü ve kapımızın kapasitelerini artırdık." açıklamasında bulundu.

"GEREKİRSE BU HATTI 7 TREN-GÜNE KADAR ÇIKARTABİLİYORUZ"

Bakan Pekcan ayrıca, "Bizim Bakü-Tiflis-Kars demir yolumuz var. Bu hatta günde 1 tren çalışıyor ve 40 vagon. Bunu 60 vagona çıkartabiliyoruz. Ben Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla da görüştüm. Gerekirse bu hattı 7 tren-güne kadar çıkartabiliyoruz. Dolayısıyla yeter ki ihracatçılarımız istesin biz onlar için önlerindeki tüm engelleri kaldıracağız, bunun içinde, bu geçiş döneminde, bu süreç içerisinde kotalar da dahil." dedi.

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