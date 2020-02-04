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Süleymani'nin arkadaşı İranlı komutan öldürüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.02.2020
İRANLI KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ!

İran Devrim Muhafızları komutanlarından Asgar Paşapor'un, 'deki çatışmalar sırasında öldürüldüğü açıklandı. Paşapor'un 'ta geçen ay ABD saldırısında hayatını kaybeden İranlı General Kasım Süleymani'nin yakın çalışma arkadaşlarından olduğu biliniyor.

İran devlet televizyonunun internet sitesi "iribnews"e göre, Paşapor, dün 'te Suriyeli muhaliflerle girdiği çatışmada öldürüldü.

Paşapor'un 'ta geçen ay ABD saldırısında hayatını kaybeden 'nin yakın çalışma arkadaşlarından olduğu biliniyor.

İran medyasının Devrim Muhafızları 'na yakın kaynaklardan paylaştığı bilgilere göre, 'deki çatışmalarda şu ana kadar İran'a bağlı güçlerden yaklaşık 2 bin 400 kişi öldürüldü.

ABD, 3 Ocak 2020'de İranlı General Kasım Süleymani ve Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmüştü.

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Son dakika: Kasım Süleymani ölmeden önce bu notu yazmış SON DAKİKA: KASIM SÜLEYMANİ ÖLMEDEN ÖNCE BU NOTU YAZMIŞ

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