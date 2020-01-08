İran'ın saldırısındaki Süleymani detayı dikkat çekti

Kasım Süleymani 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta aracıyla seyir halindeyken ABD tarafından hava saldırısıyla öldürülmüştü. İntikam yemini eden İran Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Ocak'ın ilk saatlerinde ABD'nin Irak'taki 2 üssünü vurdu. İran'ın karşı hamlesindeki Süleymani detayı dikkat çekti.

ABD Başkanı Trump'ın terörist olarak gördüğünü söylediği ve ölüm emrini verdiği Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamı için harekete geçildi.

İKİ GÖLGEDE İKİ SALDIRI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine balistik füzelerle saldırı düzenledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, önce Irak'ın Anbar vilayetinde ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne balistik füzelerle saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıdan kısa süre sonra bu kez Erbil'de yine ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Harris Hava Üssüne balistik füzelerlerle yeni saldırılar gerçekleştirildi.

SÜLEYMANİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ: GÖMÜLMEDEN ÖNCE ŞOV!

Süleymani'nin intikamı için ABD üslerini vuran İran'ın zamanlaması gözlerden kaçmadı. Kasım Süleymani'nin defnedilmesine kısa bir süre kala İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'taki ABD üslerini vurdu.

Kasım Süleymani'nin cenazesi, İran'ın ABD üslerini füzelediği dakikalarda memleketi Kirman şehrinde toprağa verildi.

İran devlet televizyonu töreni "İntikam saldırısından sonra" şeklinde duyurdu.

Dünya basını İran'ın Süleymani'nin gömülmeden önce ordunun şovuyla uğurlandığını yazdı. İran Ordusu için, "ABD üssünü vurarak Süleymani'nin intikamını aldı ve onu şovla uğurladı" ifadelerinde bulunuldu.