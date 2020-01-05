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Son dakika: Kasım Süleymani ölmeden önce bu notu yazmış

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
KASIM SÜLEYMANİ ÖLMEDEN ÖNCE BU NOTU YAZMIŞ

ABD tarafından ’ta öldürülen İranlı General ’nin suikaste uğramadan birkaç saat önce yazdığı el yazısı not ortaya çıktı. El yazısı metinde dini ve felsefi ifadelerle birlikte ‘Allahım seni görmeye aşığım, bizleri kabul et’ şeklinde ifadeler de yer alıyor.

'nin öldürülmeden birkaç saat önce yazdığı bir metin ortaya çıktı. Tek sayfalık metin dün gece Süleymani'nin yüzüğüyle birlikte kızına teslim edildi. Süleymani'nin erkek kardeşi de medyasına yaptığı açıklamada bu nota dair bilgi verdi.


Fotoğrafta: Zeynep Süleymani

KIZI ZEYNEP SÜLEYMANİ'YE TESLİM EDİLDİ

Kasım Süleymani'nin cenaze töreni için hazırlıklar devam ederken, ölümünden kısa bir süre önce el yazısıyla yazdığı bir mektup-metin ortaya çıktı. Bu metin ve öldürüldüğünde parmağında olan yüzüğü dün gece kızı 'ye teslim edildi. Süleymani'nin bu notu Irak'a gelmeden önce 'de yazdığı, şahsi eşyaları arasında bulunduğu iddia edildi.


Kasım Süleymani tarafından yazılan not

SÜLEYMANİ'NİN ERKEK KARDEŞİNDEN AÇIKLAMALAR

Hürriyet'in haberine göre, erkek kardeşi İran medyasına yaptığı açıklamada 'El yazısı şehadetinden 2-3 saat öncesine ait. Şehadetinden bir hafta önce birlikte idik. Bu son görüşmemizdi. Suriye'de uçağa binmeden önce o el yazısını kaleme almış. O el yazısı ve yüzüğünü kızı için gönderdiler dün gece. El yazısından da anlaşılacağı üzere şehit olacağından haberdardı' ifadelerini kullandı. El yazısı metinde dini ve felsefi ifadelerle birlikte 'Allahım seni görmeye aşığım, bizleri kabul et' şeklinde ifadeler de yer alıyor.

"SONUNA KADAR İNTİKAMINI ALACAĞIZ"

Lübnan'dan Hizbullah'a bağlı yayın yapan Al-Manar TV kanalına konuşan İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani, "Babama rakip olamazsın, bu yüzden onu füzelerle hedefledin. Öyle olsaydın, onunla yüzleşebilirdin. Babamın şehitliği bizi asla kırmayacak ve sonuna kadar intikam arayacağız. Babam için intikam alacağından emin olduğum Hasan Nasrallah'ı selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

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