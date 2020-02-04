Emirin kiralık katilleri! 200 kişinin ölümüne neden oldular
BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in kurdurduğu suikast timi, Yemen’de 2015’ten bu yana 200 kişiye suikast yaptı. BAE, kiralık katil Muhammed Dahlan’ın liderliğindeki suikast şebekesine cinayet başına ödeme yapıyor.
Yemen'in geçici başkenti Aden'de 2015'ten bu yana 200 kişinin suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkedeki sivil toplum örgütlerinden Aden'de Suikast Kurbanlarını Savunma Koordinasyonu'nun düzenlediği panele hukukçular, insan hakları ve sivil toplum aktivistleri katıldı.
Panelde konuşan Koordinasyon kurucularından Avukat Enver el-Yafii, Aden'de 2015'ten bu yana suikastla öldürülenlerin 200 kişiye ulaştığını söyledi.
Yenişafak'ta yer alan habere göre; Yafii söz konusu suikast olaylarının faili meçhul olarak kayda geçtiğini belirtti. Üyelerden avukat Afra Hariri panelde yaptığı konuşmada, suikastların faillerini ortaya çıkarma konusunda yetersiz kalmaları nedeniyle güvenlik güçlerini bu saldırıların birer parçası olmakla suçladı. İran destekli Husi milislerin Aden'den 2015'ten itibaren çıkarılmasının ardından kentte etkin kişilerinin hedef alındığı çok sayıda suikast düzenlendi. Ekim 2018'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başta Yemen olmak üzere bölge ülkelerinde önde gelen gelen siyasetçileri ve kanaat önderlerini suikast düzenlemekle görevli "Mızrak Görev Grubu" adında bir tim kurduğu ortaya çıkmıştı. Yemen'deki suikastlerden bu timin sorumlu olduğu değerlendiriliyor.
DAHLAN ARACILIĞI İLE KURULDU
Amerika merkezli BuzzfeedNews haber sitesi Muhammed bin Zayed'in Ortadoğu çapında siyasi suikastler yürütmekle görevli, Amerikalı paralı askerlerden oluşan bir suikast yapısı kurduğu fotoğraflarla belgelemişti. Suikast şebekesinin ana hedefinin, Yemen olduğu haberde belirtilmişti. BAE'nin kirallık katillerinin suikast listesinde Yemen'in önde gelen siyasi muhalif liderleri bulunuyordu.
MBZ ONAY VERDİ
BAE'nin kiralık katil Muhammed Dahlan'ın aracılığı ile kurulan suikast şebekesine her cinayet başına ödeme yapıldığı belirtiliyordu. Suikast operasyonlarına onayın bizzat BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed (MBZ) tarafından veriliyordu.
HEDEF KARTLARI
Suikast operasyonlarını yürüten katil ordusuna hedef bilgileri, BAE tarafından bilgi kartları aracılığı ile veriliyordu. Bu kartlarda suikast yapılacak kişinin adı, telefon numarası, konumu, araba markası vb. bilgiler yer alıyordu. Kartın sağ üst köşesinde ise, Muhammed bin Zayed'e bağlı BAE Ulusal Muhafızlarının logosu bulunuyordu.
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