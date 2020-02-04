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Emirin kiralık katilleri! 200 kişinin ölümüne neden oldular

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.02.2020
EMİRİN KİRALIK KATİLLERİ!

Muhammed bin Zayed’in kurdurduğu timi, ’de 2015’ten bu yana 200 kişiye suikast yaptı. BAE, ’ın liderliğindeki suikast şebekesine başına ödeme yapıyor.

'in geçici başkenti Aden'de 2015'ten bu yana 200 kişinin sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkedeki örgütlerinden Aden'de Suikast Kurbanlarını Savunma Koordinasyonu'nun düzenlediği panele hukukçular, insan hakları ve sivil toplum aktivistleri katıldı.

Panelde konuşan Koordinasyon kurucularından Avukat Enver el-Yafii, Aden'de 2015'ten bu yana suikastla öldürülenlerin 200 kişiye ulaştığını söyledi.

Yenişafak'ta yer alan habere göre; Yafii söz konusu suikast olaylarının faili meçhul olarak kayda geçtiğini belirtti. Üyelerden avukat Afra Hariri panelde yaptığı konuşmada, suikastların faillerini ortaya çıkarma konusunda yetersiz kalmaları nedeniyle güvenlik güçlerini bu saldırıların birer parçası olmakla suçladı. destekli Husi milislerin Aden'den 2015'ten itibaren çıkarılmasının ardından kentte etkin kişilerinin hedef alındığı çok sayıda suikast düzenlendi. Ekim 2018'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin () başta Yemen olmak üzere bölge ülkelerinde önde gelen gelen siyasetçileri ve kanaat önderlerini suikast düzenlemekle görevli "Mızrak Görev Grubu" adında bir kurduğu ortaya çıkmıştı. Yemen'deki suikastlerden bu timin sorumlu olduğu değerlendiriliyor.

DAHLAN ARACILIĞI İLE KURULDU

Amerika merkezli BuzzfeedNews haber sitesi Muhammed bin Zayed'in çapında siyasi suikastler yürütmekle görevli, Amerikalı paralı askerlerden oluşan bir suikast yapısı kurduğu fotoğraflarla belgelemişti. Suikast şebekesinin ana hedefinin, Yemen olduğu haberde belirtilmişti. BAE'nin kirallık katillerinin suikast listesinde Yemen'in önde gelen siyasi muhalif liderleri bulunuyordu.

MBZ ONAY VERDİ

BAE'nin 'ın aracılığı ile kurulan suikast şebekesine her başına ödeme yapıldığı belirtiliyordu. Suikast operasyonlarına onayın bizzat BAE Abu Dabi Muhammed bin Zayed (MBZ) tarafından veriliyordu.

HEDEF KARTLARI

Suikast operasyonlarını yürüten katil ordusuna hedef bilgileri, BAE tarafından bilgi kartları aracılığı ile veriliyordu. Bu kartlarda suikast yapılacak kişinin adı, telefon numarası, konumu, araba markası vb. bilgiler yer alıyordu. Kartın sağ üst köşesinde ise, Muhammed bin Zayed'e bağlı BAE logosu bulunuyordu.

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