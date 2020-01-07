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ABD Savunma Bakanı'ndan Süleymani açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
ABD SAVUNMA BAKANI'NDAN SÜLEYMANİ AÇIKLAMASI

Esper: Süleymani üstlerine saldırı hazırlığındaydı. Irak yetkililerinden biri tarafından elde edilmiş taslak, imzalanmamış bir mektubun hiçbir değeri yoktur, ABD Irak'tan çekilmiyor.

detaylar gelecek...

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