ABD Savunma Bakanı'ndan Süleymani açıklaması
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
Savunma Bakanı Esper: Süleymani ABD üstlerine saldırı hazırlığındaydı. Irak yetkililerinden biri tarafından elde edilmiş taslak, imzalanmamış bir mektubun hiçbir değeri yoktur, ABD Irak'tan çekilmiyor.
detaylar gelecek...
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