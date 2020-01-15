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Olay yaratacak Kasım Süleymani iddiası: Esad rejimi ele verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
BOMBA SÜLEYMANİ İDDİASI! ORTALIK KARIŞACAK

'ın başkenti 'ta tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu 'nin, Esad rejimine bağlı üst düzey bir yetkili tarafından ele verildiği öne sürüldü.

İngiliz The Independent Arabic'in Batı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İranlı komutan S��leymani, Suriyeli üst düzey bir yetkilinin sızdırdığı bilgiler sonucu 'nin hava saldırısına hedef oldu.

SURİYELİ YETKİLİ SIZDIRDI

Süleymani'nin topraklarında gittiği yerlere ilişkin detayların yanı sıra sivil bir uçakla kendisi ve yanındakilerin seyahat bilgilerini ABD'ye sızdıran Suriyeli yetkili, uzun süreden beri Amerikalılarla iletişim halindeydi. Esed rejimine bağlı üst düzey yetkili, Süleymani'nin Suriye topraklarında hedef alınmaması yönünde Amerikalılara şart koştu.

ABD'LİLER TELEFONU DİNLEMEYE ALDI

Süleymani'nin uçakta bulunduğundan emin olduktan sonra takibe başlayan ABD'liler, Başkan Yardımcısı el-Mühendis'in telefonunu da dinlemeye alarak, Süleymani ile Mühendis arasındaki diyaloğu anbean takip etti.

ABD'liler, söz konusu dinlemeler sonucu Süleymani ve Mühendis'in ABD ile 'e karşı , Suriye, ve diğer bazı bölgelerde büyük eylemler yapmaya hazırlandıklarını saptadı.

ABD (), 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı General ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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