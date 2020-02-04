04 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Suriye sınırına askeri sevkiyat

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.02.2020
SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü tırlar ile personel taşıyıcılardan oluşan askeri konvoy ’in İslahiye ilçesinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti.

'nin farklı bölgelerinden gönderilen tank ve malzeme yüklü tırlar ile zıhlı personel taşıyıcılardan oluşan oluşan askeri araç sevkiyatları hız kazandı. Son olarak yaklaşık 10 araçlık konvoy, İslahiye'den geçerek Reyhanlı ilçesinde bulunan sınır hattı istikametine doğru devam etti.

Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, sınırın Suriye tarafındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Dün 'de rejimine bağlı unsurlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki çatışmada 1'i sivil, 2'si 'ten olmak üzere 6 askerimizin şehit düşmüştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN