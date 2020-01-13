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Donald Trump'tan Kasım Süleymani açıklaması: Korkunç bir geçmişe sahip

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
DONALD TRUMP'TAN KASIM SÜLEYMANİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı , öldürülen İranlı General 'nin “korkunç geçmişe” sahip olduğunu ve ABD'ye yakın bir tehdit oluşturup oluşturmamasının önem taşımadığını belirtti.

Süleymani'ye düzenlenen ABD hava saldırısını ve zamanlamasını sorgulayan Demokratlara tepki gösteren Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Demokratlar ve yalancı medya, 20 yıldır yapılması gereken şeyi sırf ben yaptığım için terörist Süleymani'yi mükemmel bir insanmış gibi göstermeye çalışıyor. Ekonomik veya askeri alanda yaptığım her şey aşırı sol Demokratlar tarafından küçük görülüyor. Hiçbir şey yapmayan Demokratlar." ifadelerini kullandı.

Trump, Süleymani'nin suikast planladığını iddia etti TRUMP, SÜLEYMANİ'NİN SUİKAST PLANLADIĞINI İDDİA ETTİ

"KORKUNÇ BİR GEÇMİŞE SAHİP"

Öte yandan Süleymani'nin, ABD için acil bir tehdit oluşturduğunu kaydeden Trump, şu değerlendirmede bulundu:

"Yalancı haber medyası ve Demokrat ortakları, Süleymani'nin ABD'ye yönelik yakın bir saldırı girişimi içinde olup olmadığını araştırıyor. Cevap, güçlü bir evet, ancak (Süleymani) korkunç bir geçmişe sahip olduğu için bunun bir önemi yok."

İran'da yönetim karşıtı gösterilerde eylemcilerin yerdeki ABD bayrağına basmamasına atıfta bulunan Trump, olayı "büyük bir gelişme" olarak tanımladı.

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