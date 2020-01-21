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Katil Esad'ın kan donduran planı! Kalkan olarak kullanıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.01.2020 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020
KATİL ESAD'IN KAN DONDURAN PLANI!

'de rejimi sivillerin yerleşim bölgelerini kalkan olarak kullanarak 'in güneyini ve batısını vuruyor. İki haftadır Esad rejimi ve destekçisi , Halep ilinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki güney ve batı kırsalındaki yerleşimlere ağır saldırılar düzenliyor.

'de halkaına zulmeden rejiminin 'e yönelik saldırıları yoğunlaşıyor. Esad güçleri Halep'in güneyinde ve batısındaki siviller hedef almaya devam ederken, askeri üslerden değil Halep'teki yerleşim bölgelerinden füze ile saldırıyor. Rejim güçleri gerçekleştirdikleri saldırılarda sivil bölgeleri kalkan olarak kullanıyor.



HAVADAN KARADAN SİVİLLER HEDEFTE

Resmi kaynaklara göre bu yöntemle dün 9 köye karadan ve havadan saldırı gerçekleştirildi.

Saldırılarda 9 sivil hayatını kaybetmiş, 24 sivil de yaralanmıştı.



KATİL ESAD'DAN AĞIR SALDIRILAR!

İki haftadır Beşar Esad rejimi ve destekçisi , Halep ilinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki güney ve batı kırsalındaki yerleşimlere ağır saldırılar düzenliyor. Saldırılar nedeniyle binlerce sivil evini terk etmek zorunda kaldı. Bölgeden kuzeye doğru yoğun bir göç dalgası yaşanıyor.

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