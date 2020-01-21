Katil Esad'ın kan donduran planı! Kalkan olarak kullanıyor

Suriye'de Beşar Esad rejimi sivillerin yerleşim bölgelerini kalkan olarak kullanarak Halep'in güneyini ve batısını vuruyor. İki haftadır Esad rejimi ve destekçisi Rusya, Halep ilinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki güney ve batı kırsalındaki yerleşimlere ağır saldırılar düzenliyor.

Suriye'de halkaına zulmeden Beşar Esad rejiminin Halep'e yönelik saldırıları yoğunlaşıyor. Esad güçleri Halep'in güneyinde ve batısındaki siviller hedef almaya devam ederken, askeri üslerden değil Halep'teki yerleşim bölgelerinden füze ile saldırıyor. Rejim güçleri gerçekleştirdikleri saldırılarda sivil bölgeleri kalkan olarak kullanıyor.







HAVADAN KARADAN SİVİLLER HEDEFTE



Resmi kaynaklara göre bu yöntemle dün 9 köye karadan ve havadan saldırı gerçekleştirildi.



Saldırılarda 9 sivil hayatını kaybetmiş, 24 sivil de yaralanmıştı.







KATİL ESAD'DAN AĞIR SALDIRILAR!



İki haftadır Beşar Esad rejimi ve destekçisi Rusya, Halep ilinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki güney ve batı kırsalındaki yerleşimlere ağır saldırılar düzenliyor. Saldırılar nedeniyle binlerce sivil evini terk etmek zorunda kaldı. Bölgeden kuzeye doğru yoğun bir göç dalgası yaşanıyor.