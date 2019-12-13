Beşar Esad rejimi ile PYD-PKK ile arasında 'özerklik' pazarlığı!
Suriye’de vatandaşlarına yıllardır baskı ve zulüm uygulayan Beşar Esad rejimi terör örgütü PYD/PKK ile aynı masaya oturdu. Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nı engellemek için Ayn el-Arab, Kamışlı, Münbiç, Haseke gibi yerleşim yerlerine Esed rejiminin bayrağını asan PKK/YPG şimdi de ‘özerklik’ için pazarlığa girişti.
İki taraf ön görüşmelerin ardından heyetler arasında görüşmelere başladı. İlk görüşme geçtiğimiz hafta Kamışlı'da gerçekleştirildi. Toplantıya Şam rejimi adına Baas Partisi'nden Faysal Aziz, Suriyeli parti liderleri Tarık el-Ahmed, Fatih Camus, Gençlik Değişim ve İnşa Partisi Genel Sekreteri Pervin İbrahim, Halk Konseyi üyeleri ile asker ve istihbaratçılar katıldı. Görüşmede terör örgütünü ise PKK/PYD elebaşı Salih Müslim temsil etti. Bu isimlerin dışında Süryani parti lideri Joseph Lahdu ve Kürt Sol Partisi Başkanı Muhammed Musa da Kamışlı'daki toplantıda yer aldı. Görüşmede 'Özerk İdare' taslağı ve 'Yerel İdare Kanunu' konusu ele alındı.
TEKLİFLER MASADA
Şam heyeti toplantıda, PKK işgali altındaki bölgelerin yönetimi için hazırladığı 'Yerel Yönetim' teklifini sundu. İçeriği açıklanmayan teklif paketinde, terör örgütüne özerklik değil ama Şam'a bağlı güçlü bir yerel yönetim modeli vadedildiği iddia ediliyor. Şam rejimi ayrıca, PKK/YPG'li teröristlerin rejim ordusuna katılmasını istiyor. Terör örgütü ise hem özerk yönetim hem de silahlı unsurları için özel bir yapı oluşturulmasını talep ediyor. Daha önce de PKK/YPG'yi mevcut haliyle koruyarak örgütün Esad rejimine kolordu olarak bağlanması teklifi görüşülmüş ancak bir netice alınamamıştı.
İNCELENİYOR
Kamışlı temasları, Esad rejiminin yayın organlarınca da doğrulandı. Görüşmelere katılan Suriye Halk Konseyi Üyesi Nevaf Mülhim, PKK/YPG'nin sunulan projeyi reddetmemekle birlikte onay da vermediğini dile getirdi. Önerileri tartıştıklarını ifade eden Mülhim, kendilerinin de aynı şekilde onların sunduğu projeyi incelemeye aldıklarını ifade etti. Mülhim heyetlerden çıkacak kararın bir bildiri olarak Esad rejimine sunulacağını dile getirdi. Öte yandan Ruslar da Suriye kuzeyindeki PKK'ya muhalif Kürt partilerin yöneticileriyle temasta. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) heyetiyle ülkedeki durumu ve Türk-Rus mutabakatını uygulama sürecini görüştüğü öğrenildi.
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