Teör örgütü YPG-PKK, Suriye'de onlarca genci zorla silah altına aldı!

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgal altında tuttuğu Haseke ilinde onlarca Kürt ve Arap genci, zorla silah altına almak için alıkoydu. Bu haberle örgütün kirli yüzü bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçe merkezindeki sokaklarda sabah saatlerinden itibaren devriyelerini sıklaştıran YPG/PKK'lı teröristler, çok sayıda kontrol noktası kurarak onlarca Kürt ve Arap genci alıkoydu.

Örgüt, işgal ettiği bölgelerde kaçırdığı veya alıkoyduğu gençleri, kendi saflarında savaştırmak için sözde eğitim kamplarına gönderiyor.

ZORLA SİLAH ALTINA ALINIYORLAR!

Barış Pınarı Harekatı öncesi "seferberlik" ilan eden terör örgütü YPG/PKK, harekatın başlamasıyla zorla silah altına alma uygulamasındaki yaş sınırını 39'dan 44'e çıkarmıştı.



TÜRKİYE'NİN TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI HAMLELERİ

Türkiye, 9 Ekim 2019'da Fırat Nehri'nin doğusundaki terör örgütü YPG/PKK'ya karşı Barış Pınarı Harekatı başlatmıştı.

Harekatta, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri teröristlerden temizlemişti.