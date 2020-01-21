Binyamin Netanyahu'dan akılalmaz çağrı! Uluslararası Ceza Mahkemesini hedef aldı

İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmayı isteyen Uluslararası Ceza Mahkemesiyle (UCM) ilgili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan akılalmaz bir çağrı geldi. Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesine yaptırım uygulanmasını istedi.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, ABD merkezli TBN televizyonuna verdiği mülakatta, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarıyla ilgili İsrail hakkında soruşturma açmayı hedefleyen UCM'ye yüklendi.

"HERKESİN BUNA KARŞI ÇIKMASI GEREKİR"

Netanyahu, UCM'nin demokrasiye ve Yahudi halkının İsrail'de yaşama hakkına karşı "saldırı halinde" olduğunu iddia ederek, herkesin buna karşı çıkması gerektiğini söyledi.

Başkan Donald Trump öncülüğündeki ABD yönetiminin İsrail'e yönelik kararından dolayı UCM'yi sert şekilde eleştirdiğini dile getiren Netanyahu, "Tüm izleyicilerin de aynı şeyi yapmasını istiyorum. UCM'ye, onun yetkililerine, savcılarına karşı somut adımlar, yaptırımlar uygulanmasını talep etmeliler." ifadelerini kullandı.

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda 20 Aralık 2019'da yaptığı açıklamada, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurmuştu. Filistin'deki durumla ilgili ön incelemenin tamamlandığını aktaran Bensouda, soruşturma başlatmak için "makul temeller" bulunduğuna ikna olduğunu ifade etmişti.