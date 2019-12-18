Terörist Mazlum Kobani ve Esad rejiminden Türkiye karşıtı iş birliği

Bölücü terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olan YPG’nin sözde elebaşı Mazlum Kobani, Türkiye’ye karşı 110 bin YPG’linin Esad rejimine katılabileceğini söyledi. Kobani, Esad rejimi ile yaptıkları anlaşmayı alenen açıklayarak "Şam güçlerinin, bizim güçlerimizle Türk askerleri arasındaki tüm temas noktalarına konuşlandırılması konusunda anlaştık." dedi.

Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı Mazlum Kobani, PYD ve Şam arasında devam eden ve PYD'lilerin rejim ordusuna katılmasını öngören görüşmelere ilişkin açıklama yaptı. Terörist Mazlum Kobani, Suudi yayın organı Şarku'l Avsat'a verdiği röportajda, Esad rejimi ile yürüttükleri görüşmeler hakkında bilgi verdi.

"110 BİN PYD'Lİ ŞAM ORDUSUNA KATILABİLİR"

Şam ile müzakerelerin "daha fazla zamana ve daha fazla diyaloğa ihtiyaç duyduğunu ve bölgenin siyasi nitelikte bir yönetime ihtiyacı olduğunu" belirttiklerini, ayrıca "110 bin PYD'linin ileride rejim ordusunda yer alarak yapısını koruması istediklerini" ilettiklerini aktardı.

ABD BİRLİKLERİ TEKRAR BÖLGEDE

ABD birliklerinin "DAEŞ ile mücadele" ve "petrolü koruma" gerekçesiyle Fırat'ın doğusundaki yeni bölgelerde konuşlandığını açıkladı.

"SALDIRILARA KARŞI BİZİ KORUYACAKLAR"

Kobani, "herhangi bir tarafın saldırısına karşı ABD birliklerinin onları koruyacakları bilgisinin kendisine iletildiğini" de ifade etti.

ESAD TARAFINDAN KORUNACAKLAR

Terörist Kobani "Suriye hükümetini askerlerini sınırda konuşlandırmaya çağırdık. Hükümet daha önce bu çağrılara cevap vermedi. Ancak Türkiye'nin son operasyonunun ardından cevap verdi. Şam güçlerinin, bizim güçlerimizle Türk askerleri arasındaki tüm temas noktalarına konuşlandırılması konusunda anlaştık." dedi.