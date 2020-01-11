11 Ocak 2020, Cumartesi
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Esad rejiminin İdlib'deki saldırılarında 17 sivil hayatını kaybetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2020 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020
ESAD ÇOCUKLARI BİLE KATLETTİ!

Esad rejiminin 'deki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda ölen sivillerin sayısı 17'ye ulaştı. tarafından dün yapılan açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes uygulamasının, 12 Ocak saat 00.01'den itibaren başlatılacağını duyurmuştu.

Esed rejimi, sabah saatlerinden itibaren, kent merkezi, Maarratünnuman ve Serakib ilçeleri ile Han es-Sübül, Hantutin, Tel Mennis, Deyr Sünbül, Neyreb, Kefer Battih, Dadih, Mardibse, Ruveyha ve Hamdiyye köylerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

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