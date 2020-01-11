Esad rejiminin İdlib'deki saldırılarında 17 sivil hayatını kaybetti

Esad rejiminin İdlib'deki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda ölen sivillerin sayısı 17'ye ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes uygulamasının, 12 Ocak saat 00.01'den itibaren başlatılacağını duyurmuştu.

Esed rejimi, sabah saatlerinden itibaren, İdlib kent merkezi, Maarratünnuman ve Serakib ilçeleri ile Han es-Sübül, Hantutin, Tel Mennis, Deyr Sünbül, Neyreb, Kefer Battih, Dadih, Mardibse, Ruveyha ve Hamdiyye köylerine hava saldırıları gerçekleştirdi.