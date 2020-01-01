Esad rejimi okula saldırdı: Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberi: Esad rejiminin İdlib'de bir okula düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk, 8 sivil hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.
Esed rejimi, yeni yılın ilk gününde İdlib'in güneyindeki Serakib ilçesine bağlı Sermin beldesinde yer alan bir okulu, misket bombasıyla hedef aldı.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Selame Abbud okuluna düzenlenen saldırıda 4'ü çocuk, toplam 8 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil yaralandı.
Sivil Savunma olay yerinde arama-kurtarma faaliyetlerini sürdürürken, yaralılar yakın hastanelere sevk edildi.
Ölü sayısının yükselmesinden endişe duyuluyor.
Öte yandan muhaliflerin uçak gözlemevi, Rus savaş uçaklarının da İdlib kent merkezi, Kefer Secne ve Marşimşe köylerine saldırı düzenledi.
Rusya, yeni yılın ilk dakikalarında da İdlib'i vurmuş, kent merkezi ve Kefer Secne köyü hava saldırılarının hedefi olmuştu.
İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.
Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti.
Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü.
Rusya'nın başını çektiği saldırıların yoğun olduğu alanlardan, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içerisinde bir milyonu aştı.
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