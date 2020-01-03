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Nissan'ın eski CEO'su Japonya'dan kaçtı İstanbul'da operasyon yapıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.01.2020
JAPONYA'DAN KAÇTI, İSTANBUL'DA OPERASYON YAPILDI

'ın 'su Carlos Ghosn'un Japonya'daki ev hapsinden Lübnan'a kaçışı hakkında İstanbul'da operasyon yapıldı. Ghosn'un kaçışıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Japonya'da ev hapsindeyken Lübnan'a kaçan 'ın 'su Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili olarak İstanbul polisi operasyon düzenledi.

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi, sağlık kontrolünden geçirildi.

Dünyanın konuştuğu olayda eski CEO Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili İstanbul'da 4 pilot, özel kargo firmasının ticaret ve operasyon müdürü ve yer hizmeti veren özel şirketin 2 çalışanı gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler için 24 saatlik ek gözaltı süresi verdi.

İşlemleri süren şüpheliler, karakoldan çıkarılarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, tekrar karakola götürüldü.

İstanbul'da Japonya'dan kaçan Nissan eski CEO'su için operasyon yapıldı İSTANBUL'DA JAPONYA'DAN KAÇAN NİSSAN ESKİ CEO'SU İÇİN OPERASYON YAPILDI

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