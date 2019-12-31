ABD, Bağdat Büyükelçiliğine ek asker gönderdi
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarlarının Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine girme girişimi sonrasında elçiliğe ek kuvvet gönderildiğini belirterek, Irak hükümetine uluslararası yükümlülüklerini yerine getirip Amerikan misyonunu koruması çağrısında bulundu.
ABD'nin Haşdi Şabi şemsiyesi altında ve İran'a yakınlığı ile bilinin Ketaib Hizbullah örgütüne yönelik düzenlediği saldırılar Irak'ın başkenti Bağdat'ta tansiyonu yükseltti.
Haşdi Şabi destekçilerinin Amerikan Büyükelçiliğine girmeye kalkışması Washington'u alarma geçirdi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Esper şu ifadeleri kullandı:
"Savunma Bakanlığı, Bağdat'taki Büyükelçiliğimizde personelimizin güvenliğini temin etmek üzere Dışişleri Bakanlığı ile yakından çalışıyor. Ülkedeki ABD vatandaşlarının, askeri personel ve diplomatlarının güvenliği ve nefsi müdafaa için gerekli kuvvet koruma tedbirlerini aldık. Büyükelçilikteki personele destek olmak üzere ek kuvvet gönderiyoruz. Tüm ülkelerde olduğu gibi ülkedeki personelimizi koruması konusunda ev sahibi ülkeye güveniyoruz ve Irak hükümetine bu konuda uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuyoruz. ABD, Irak halkını; özgür, egemen ve müreffeh bir Irak'ı desteklemeye devam ediyor."
Esper, gönderilen asker sayısına ilişkin detay paylaşmazken Amerikan medyasında yer alan bazı haberlerde Büyükelçiliğe 100 deniz piyadesinin gönderildiği kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuştu.
Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran bir sözleşmeli personeli öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı. Buna güçlü şekilde karşılık verdik, her zaman da vereceğiz. İran, şimdi de Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor. Bundan sorumlu tutulacak. Ayrıca Irak'ın da Büyükelçiliği korumak için güçlerini kullanmasını bekliyoruz, bunu onlara ilettik." ifadelerini kullanmıştı.
BÜYÜKELÇİLİK ÖNÜNDE PROTESTOLAR
ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Ketaib Hizbullah örgütüne düzenlediği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmıştı.
Protestocular, Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD elçiliğinin kapısını kırmış ve ABD karşıtı sloganlar atarak elçilik binasına girmişti.
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