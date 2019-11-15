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Süddeutsche Zeitung'dan Almanya'ya DEAŞ özeleştirisi: Bunlar bizim suçlularımız!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
ALMAN MEDYASINDAN DEAŞ ÖZELEŞTİRİSİ: BUNLAR BİZİM SUÇLULARIMIZ!

7 Alman uyruklu 'lı teröristin Türkiye'den sınır dışı edilerek ’ya gönderilmesi üzerine Alman gazetesinde yer alan bir haberde, “Yüzlerce Alman vatandaşı DEAŞ militanı olmak için Suriye’ye gitti. Bunlar bizim suçlularımız. Bu durumun üstesinden gelmek bizim kurumlarımızın, mahkemelerimizin ve hukuk devletimizin işi” ifadelerine yer verildi.

Yabancı terörsiler konusunda Türkiye dediğini yapmaya devam ediyor. 'lı teröristler bir bir sınır dışı ediliyor. Batılı ülkeler DEAŞ'lı teröristlerin iadesi süreci hakkında üç maymunu oynamaya devam ederken, Alman medyasından özeleştiri geldi.

"BUNLAR BİZİM SUÇLULARIMIZ! BU DURUMUN ÜSTESİNDEN BİZ GELMELİYİZ"

7 Alman uyruklu DEAŞ'lı teröristin sınır dışı edilerek 'ya gönderilmesi üzerine Alman gazetesinde yer alan bir haberde, "Yüzlerce Alman vatandaşı DEAŞ militanı olmak için Suriye'ye gitti. Bunlar bizim suçlularımız. Bu durumun üstesinden gelmek bizim kurumlarımızın, mahkemelerimizin ve hukuk devletimizin işi" ifadelerine yer verildi.

"KENDİ TOPRAKLARINDA BARINDIRMASI BEKLENEMEZ"

Haberde, "Bir seferde yedi kişi sınır dışı edilerek Almanya'ya gönderildi. Türkiye "yabancı terörist" olarak adlandırdığı yedi DEAŞ'lıyı uçağa bindirerek Berlin'e yolladı ve sınır dışı etti. Bu DEAŞ'lılar son olmayacaktır ve Ankara hükümetinin bunu yapmasına gücenmemek gerekir. Dünyanın hiçbir ülkesinin yabancı uyruklu suçlu yahut aşırılıkçıları kendi topraklarında barındırması beklenemez" denildi.

"YÜZLERCE ALMAN VATANDAŞI DEAŞ MİLİTANI OLMAK İÇİN SURİYE'YE GİTTİ"

"Elbette Almanya diğer ülkelerden talep ettiklerini kendisi de yapmalı ve zaten bunu halihazırda yapıyor" denilen haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kişiler başka ülkelerde kalarak oturum haklarını kaybetmiş olsalar bile Almanya bunları geri alıyor. Bu aşırılıkçıların elbette çok uzaklarda kalmasını umut ediyor olsak bile orada yaşayan insanların bu duruma katlanmalarını beklemeye hakkımız yok. Yüzlerce Alman vatandaşı DEAŞ militanı olmak için Suriye'ye gitti. Bunlar bizim suçlularımız. Bu durumun üstesinden gelmek bizim kurumlarımızın, mahkemelerimizin ve hukuk devletimizin işi."
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