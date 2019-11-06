İngiltere'nin skandal DEAŞ kararına tepki: Onların görevidir
Türkiye, yakalanan teröristleri kendi ülkelerine göndermeyi planlarken, Avrupalı hükümetlerden skandal adımlar geliyor. Avrupa pasaportlu DEAŞ'lı teröristlerin geleceği ile ilgili tartışmaların yanında, İngiltere bu sorumluluğu üzerinden atmak için skandal bir adım attı. İngiliz medyası ve hükümeti, İngiltere vatandaşı olan DEAŞ'lı teröristler konusunda karşı karşıya geldi. The Times Gazetesi’nin yazarı Graeme Lamb, İngiltere vatandaşı olan DEAŞ militanlarının Suriye'de bulunan çocuklarının acil bir şekilde ülkeye geri getirilmesi gerektiğini yazdı. İngiliz hükümeti ise, teröristleri ülkeye sokmamak için vatandaşlıktan çıkarma kozunu oynuyor.
Terör örgütü DEAŞ'lı Avrupa vatandaşlarını ülkelerine geri almamakta ısrarlı. İngiltere'de DEAŞ'lıları ülkeye almamak için vatandaşlıktan çıkarma yolunu seçerken, İngiliz 'The Times Gazetesi'nin yazarı Graeme Lamb, İngiltere vatandaşı olan DEAŞ militanlarının Suriye'de bulunan çocuklarının acil bir şekilde ülkeye geri getirilmesi gerektiğini yazdı.
"ONLARI GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ÜLKEYE GETİRMELİYİZ"
The Times'ta yer alan makalede, "DEAŞ'ın askeri olarak çökmesiyle birlikte İngiltere, acil bir ahlaki ikilemle karşı karşıya kaldı ve bu ikilemi çözmek için pek bir zamanı da yok. DEAŞ'lı İngiliz annelerden doğan çocuklar, Suriye'nin kuzeydoğusunda mahsur kalmış durumda. Ülke olarak bu konuda kararlı davranmalı ve onları güvenli bir şekilde ülkeye getirmeliyiz" ifadeleri yer aldı.
"BURADA EN AZ 60 İNGİLİZ ÇOCUK DA VAR"
Hapishanelerde ve kamplarda tutulan DEAŞ ile bağlantılı binlerce sivilin olduğunun belirtildiği makalede, "Burada en az 60 İngiliz çocuk da var. Suriye'nin kuzeydoğusunda yaşanan olaylar hızla değişiyor. Eğer bu İngiliz çocuklar, Suriye rejiminin veya DEAŞ teröristlerinin eline düşerse kötü sonuçlar doğabilir. Bu çocukların Irak'a güvenli bir şekilde tahliye edilebilmesi için hala bazı koridorların açık olduğunu düşünüyorum. Eğer gazeteciler ve yardım çalışanları bu çocuklara ulaşabiliyorsa İngiliz hükümeti de onları ülkelerine geri getirebilir" denildi.
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