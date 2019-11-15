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İstanbul'da ölü bulunan İngiliz ajanın eşi hakkında ilginç detay

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.11.2019
İNGİLİZ AJANIN EŞİ HAKKINDA İLGİNÇ DETAY

'da ölü bulunan İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le ’in İsveç asıllı eşinin geçmişi hakkında ilginç detaylar ortaya çıktı. Mesurier’in eşi Emma Hedvig Christina Winberg'in çeşitli sivil toplum kuruluşları için Ortadoğu ve Asya ülkelerinde çalıştığı öğrenildi.

'nda ölü olarak bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le 'in İsveç asıllı eşi Emma Hedvig Christina Winberg'in çeşitli sivil toplum kuruluşlarında Ortadoğu ve Asya ülkelerinde çalıştığı öğrenildi. .

Beyoğlu'nda ölü bulunan James Mesurier'in kurucusu olduğu Mayday Rescue adlı yardım kuruluşunda Stratejik Direktör olarak görev yaptığı ifade edilen Windberg'in kendi kaleminden yazdığı özgeçmişi bir insani yardım kuruluşunda katkıda bulunanlar bölümünde yer aldı.

Zorla göç, şiddet içeren aşırılık ve iklim değişikliği gibi konularda yeni çözümler sunduğunu belirten Windberg, daha önce Afganistan'ın başkenti Kabil, Suriye'nin başkenti Şam, Doğu Kudüs, Irak'ın Erbil şehri ve İstanbul'da çalıştığını yazdı. İngiliz elçilikleri bünyesinde Ortadoğu ve Güney Asya bölgelerinde 10 yıl çalıştığını belirten Emma Windberg, İngilizce, İsveççe ve Arapça dillerini akıcı biliyor.

İstanbul'da ölü bulunmuştu! İngiliz ajan ile ilgili gizem aydınlatılamadı İSTANBUL'DA ÖLÜ BULUNMUŞTU! İNGİLİZ AJAN İLE İLGİLİ GİZEM AYDINLATILAMADI

MAYDAY RESCUE MESAJ YAYINLADI

Ölümü üzerine Mesurier'in kurucusu olduğu Mayday Rescue'nin Hollanda ofisinden aşağıdaki mesaj yayınlandı.

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İstanbul'da ölü bulunan İngiliz ajanın mesajı dikkat çekti! İSTANBUL'DA ÖLÜ BULUNAN İNGİLİZ AJANIN MESAJI DİKKAT ÇEKTİ!

Açıklama şu şekilde;

Mayday Rescue'nun CEO ve Kurucusu olan James hayatını çatışma ve doğal afet alanlarında acil durumlarda sivillere yardım etmeye adamıştı. Yürüttüğü çalışmaların etkisi en güçlü olarak, Mayday Suriye Sivil Savunma, bir diğer adıyla Beyaz Baretliler olarak bilinen gönüllü kurtarma ekibine verdiği desteklerle Suriye'de hissedildi. Bu ekiple yaptığı çalışmalar, çatışma ortamından etkilenen sayısız sivilinin hayatını kurtardı. James ve geçmiş çalışmaları hakkında medyada yayılan yalan haberler çok üzücü. James, Britanya Ordusu'nda subay olarak Sandhurst Kraliyet Ordu Akademisi tarafından göreve atandı ve Royal Green Jackets isimli piyade birliğine katıldı. James, hayatının hiçbir döneminde İngiliz (ya da başka bir) istihbarat örgütünde yer almadı. James'in ajan olduğuna dair yanlış rivayetler, Suriye'de sayısız savaş suçu ve insan hakları ihlali yapılan çatışma ortamını bildiren Beyaz Baretliler ekibi ile dur durak bilmeden devam ettirdiği insani çalışmaları sebebiyle, itibarını zedelemeyi hedefleyen taraflarca yürütülen yanlış bilgileri kampanyaları ile yayılmıştır. James'in ailesine, arkadaşlarına ve çalışma arkadaşlarına, elim kayıplarının yasını tutmaları için gerekli zaman, alan ve gizlilik verilmesini rica etmekteyiz. Medyadan, bu trajik durumu haberlerine sorumlu ve etik bir tutumla taşımalarını; James'in geçmiş çalışmalarıyla ilgili spekülasyonları ve yanlış bilgileri tekrarlamamalarını; diğer Mayday çalışanlarının güvenliğini tehlikeye atmamak için, kendilerine danışmadan ve izin almadan isimlerini yayınlamamalarını rica ederiz.

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İngiliz ajan öldü mü öldürüldü mü? İngiliz medyasından flaş Rusya iddiası İNGİLİZ AJAN ÖLDÜ MÜ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ? İNGİLİZ MEDYASINDAN FLAŞ RUSYA İDDİASI
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