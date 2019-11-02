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Bakan Soylu'dan çok net DEAŞ mesajı: Ülkelerine göndereceğiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.11.2019 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019
HÜKÜMETTEN ÇOK NET DEAŞ MESAJI!

İçişleri Bakanı , yakalanan 'lılar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. , "Teröre karşı gereken adımları atıyoruz. Yabancı DEAŞ'lıları ülkelerine göndereceğiz." dedi.

İçişleri Bakanı yakalanan yabancı uyruklu 'lıların sorgusu tamamlandıktan sonra ülkelerine gönderileceğini duyurdu. " DEAŞ mensuplarının oteli değil. Ben ne yapayım senin teröristini. Bunu kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Bakan Süleyman Soylu, "Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın, bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur. Sadece Hollanda'nın ortaya koyduğu süreç değil, İngiltere de yapıyor. İşin kolayını herkes bulmuş." diye konuştu.

AVRUPA ÜLKELERİNİN GÖÇ POLİTİKASI

Soylu, "Avrupa'nın bu konuda insanlık adına aldığı rakam 0'dır." dedi.

DEAŞ üyesi 2 Hollandalı kadın gözaltına alındı DEAŞ ÜYESİ 2 HOLLANDALI KADIN GÖZALTINA ALINDI

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