Adana’da şafak vakti DEAŞ ve El Kaide operasyonu!

Adana'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide adına eylem ve faaliyet hazırladıkları tespit edilen 8'i Suriye uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla şüpheli şahıslar yakalandı.

Giriş Tarihi: 08.11.2019 07:30 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 07:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





