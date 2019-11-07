Ankara'da son dakika DEAŞ operasyonu!
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ'la bağlantılı oldukları belirlenen yabancı uyruklu 17 şüpheli gözaltına alındı.Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi müdürlüklerince 10 Kasım öncesi yürütülen çalışmalar kapsamında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları belirlenen yabancı uyruklu şüpheliler takibe alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 17 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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