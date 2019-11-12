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DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 8 Suriyeli, sınır dışı edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
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'da düzenlenen operasyonda terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 8 şüpheli sınır dışı edildi, 2 Türk vatandaşı ise serbest bırakıldı.Yakalanan DEAŞ'lıların telefonundan silahlı fotoğrafları çıktı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Kasım'da terör örgütü 'a yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 8'i Suriyeli, 10 kişiyi gözaltına aldı.

SİLAHLARLA FOTOĞRAF

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerden Yusuf K.'nin örgüt içerisinde hasta bakıcı olduğu, Ömer Muhammed Davud El Cudu ve Mohammed Houri'nin 'de çatışmalara girdiği öne sürüldü. Ayrıca Houri'nin cep telefonunda uzun namlulu silahlarla çekilen fotoğrafları olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin örgüt adına sohbet düzenlediği ifade edildi.

8 SURİYELİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, şüphelilerden 8 Suriyelinin sınır dışı edilmesine karar verilirken, 2 Türk vatandaşı ise serbest bırakıldı. Suriyeli şüpheliler, sınır dışı edildi.

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