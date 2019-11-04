Bomba iddia! Türk istihbaratı, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı yakaladı
Haber ajansı Associated Press'in (AP), Türkiye'nin, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı Suriye'nin kuzeyindeki Azez bölgesinde yakaladığını bildirdi.
Associated Press'in (AP) haberine göre, öldürülen terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebu Bekir el Bağdadi'nin kız kardeşi Rasmiya Awad, Türk güvenlik güçleri tarafından Azez yakınlarında bir konteynerda kayınvalidesi ve beş çocuğuyla birlikte yakalandı.
Hakkında çok az şey bilinen Ebu Bekir el Bağdadi'nin kız kardeşi Rasmiya Awad'ın 65 yaşında olduğu belirtildi. Suriye'nin kuzeyindeki Azez bölgesinden bir konteynerde yakalanan Rasmiya Awad'ın ailesiyle birlikte ele geçirildiği ifade edildi.
DEAŞ'IN ELEBAŞI EBUBEKİR EL-BAĞDADİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi, ABD'nin Suriye'de düzenlediği operasyonla ölü ele geçirilmişti.
27 Ekim'de gerçekleştirilen operasyon sonrası terör örgütüne yönelik operasyonlar hızla devam ediyor.
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