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Bomba iddia! Türk istihbaratı, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı yakaladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.11.2019
BOMBA İDDİA! TÜRK İSTİHBARATI, DEAŞ ELEBAŞI BAĞDADİ'NİN ABLASI RASMİYA AWAD'I YAKALADI

Haber ajansı Associated Press'in (AP), 'nin, elebaşı Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı 'nin kuzeyindeki Azez bölgesinde yakaladığını bildirdi.

Associated Press'in (AP) haberine göre, öldürülen terör örgütü elebaşı el Bağdadi'nin kız kardeşi Rasmiya Awad, Türk güvenlik güçleri tarafından Azez yakınlarında bir konteynerda kayınvalidesi ve beş çocuğuyla birlikte yakalandı.

Hakkında çok az şey bilinen Ebu Bekir el Bağdadi'nin kız kardeşi Rasmiya Awad'ın 65 yaşında olduğu belirtildi. 'nin kuzeyindeki Azez bölgesinden bir konteynerde yakalanan Rasmiya Awad'ın ailesiyle birlikte ele geçirildiği ifade edildi.

DEAŞ'IN ELEBAŞI EBUBEKİR EL-BAĞDADİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi, ABD'nin Suriye'de düzenlediği operasyonla ölü ele geçirilmişti.

27 Ekim'de gerçekleştirilen operasyon sonrası terör örgütüne yönelik operasyonlar hızla devam ediyor.

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