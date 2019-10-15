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İranlı vekilden mecliste PYD/PKK tepkisi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
İRANLI VEKİLDEN MECLİSTE PYD/PKK TEPKİSİ

Milletvekili Nejad, "Biz düne kadar ''nin desteklediği teröristlerdir ve askerlerimizi şehit ediyorlar' diyorduk. Şimdi ne oldu da bu teröristler için üzülüyoruz?" dedi.

Milletvekili Muhammed Hasan Nejad, bazı milletvekillerinin / terör örgütü lehine açıklamalarına tepki göstererek, "Biz düne kadar onlara ''nin desteklediği teröristlerdir ve askerlerimizi şehit ediyorlar' diyorduk. Şimdi ne oldu da bu teröristler için üzülüyoruz?" dedi.

İran medyasında yer alan haberlere göre, bazı milletvekilleri meclis toplantısı sırasında, 'nin 'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı eleştirdi.

Bazı milletvekillerinin operasyonun "Kürt milletini hedef aldığı" şeklindeki ifadelerine tepki gösteren Nejad, "Bizim bir milletimiz var o da İran milletidir. Kürt milleti sözü ayrılıkçı Kürtlere yarar. Bu ne biçim bir iştir?" ifadelerini kullandı.

Doğu Azerbaycan Eyaleti Milletvekili Muhammed Hasan Nejad, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burası İran Meclisi mi yoksa Suriye Kürtlerinin meclisi mi? Biz düne kadar onlara 'ABD'nin desteklediği teröristlerdir ve askerlerimizi şehit ediyorlar' diyorduk. Şimdi ne oldu da bu teröristler için üzülüyoruz?"

AA

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