Terör örgütü PYD, Tel Abyad'ı silah deposuna çevirmiş! İşte Barış Pınarı Harekatı'ndan kritik fotoğraflar...

Barış Pınarı Harekatı'nda operasyonlar hız kesmenden devam ediyor. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde, dün Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından arama tarama faaliyeti yürütüldü. Terör örgütü PYD'nin Tel Abyad'daki çok sayıda silah ve cephaneliği ele geçirildi. İşte Barış Pınarı Harekatı'ndan detaylı fotoğraflar...