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Terör örgütü PYD, Tel Abyad'ı silah deposuna çevirmiş! İşte Barış Pınarı Harekatı'ndan kritik fotoğraflar...

Barış Pınarı Harekatı'nda operasyonlar hız kesmenden devam ediyor. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde, dün Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından arama tarama faaliyeti yürütüldü. Terör örgütü PYD'nin Tel Abyad'daki çok sayıda silah ve cephaneliği ele geçirildi. İşte Barış Pınarı Harekatı'ndan detaylı fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 14.10.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 16:30
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Terör örgütü PYD, Tel Abyad'ı silah deposuna çevirmiş! İşte Barış Pınarı Harekatı'ndan kritik fotoğraflar...

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, yaklaşık 4,5 yıldır YPG/PKK'nın işgalindeki ilçe merkezinde çok sayıda silah ve mühimmata ulaştı.

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Terör örgütü PYD, Tel Abyad'ı silah deposuna çevirmiş! İşte Barış Pınarı Harekatı'ndan kritik fotoğraflar...

SMO, güvenlik tedbirleri kapsamında arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

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Terör örgütü PYD, Tel Abyad'ı silah deposuna çevirmiş! İşte Barış Pınarı Harekatı'ndan kritik fotoğraflar...

Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti.

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Terör örgütü PYD, Tel Abyad'ı silah deposuna çevirmiş! İşte Barış Pınarı Harekatı'ndan kritik fotoğraflar...

DEAŞ tehdidini fırsata çevirmek isteyen YPG/PKK'nın hedef seçtiği Tel Abyad, ABD'nin verdiği yoğun destekle bir yıl sonra bu terör örgütünün işgaline girmişti.

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Terör örgütü PYD, Tel Abyad'ı silah deposuna çevirmiş! İşte Barış Pınarı Harekatı'ndan kritik fotoğraflar...

Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri, "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle tehcir etmişti.